L'aria si riempie di magia e l'attesa del Natale porta con sé non solo luci scintillanti e decorazioni, ma anche l'opportunità perfetta per migliorare la tua postazione o quella di una persona cara. Se sei un gamer, un appassionato di cultura pop o un guerriero dello smart working, questo è il momento ideale per trasformare il tuo spazio di lavoro e relax. Le offerte natalizie rappresentano il culmine dell'anno per chi cerca il massimo comfort e l'eccellenza ergonomica a un prezzo eccezionale. È il momento di dire addio alle postazioni scomode e dare il benvenuto a un nuovo livello di produttività e benessere, avvolti da un'atmosfera festosa.

Quest'anno, Secretlab ti invita a "scartare la gioia e il puro comfort" con una vasta gamma di promozioni sul loro pluripremiato setup ergonomico. L'obiettivo è chiaro: costruire la postazione perfetta per chiunque sia sulla tua lista di regali. Le vendite di Natale 2025 di Secretlab si svolgono dal 5 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026. Inoltre, i clienti in paesi/stati selezionati all'interno dell'UE possono beneficiare della spedizione gratuita per sedie e scrivanie.

Offerte di Natale SecretLab, perché approfittarne?

Ecco un riepilogo delle principali offerte pensate da Secretlab per il Natale 2025 in EU:

Sedie ergonomiche

Secretlab TITAN Evo : risparmia fino a 100€ sull'acquisto di sedie TITAN Evo selezionate, progettate per adattarsi al corpo in movimento.

: risparmia fino a 100€ sull'acquisto di sedie TITAN Evo selezionate, progettate per adattarsi al corpo in movimento. Secretlab TITAN Evo NanoGen Edition : ottieni 50€ di sconto su questa edizione, disponibile in Pure White o Pure Black, che combina tutte le funzionalità ergonomiche pro-grade con materiali premium.

: ottieni 50€ di sconto su questa edizione, disponibile in Pure White o Pure Black, che combina tutte le funzionalità ergonomiche pro-grade con materiali premium. Secretlab TITAN Evo Lite : risparmia fino a 70€.

: risparmia fino a 70€. Secretlab Neue: ottieni 70€ di sconto.

Scrivanie

Secretlab MAGNUS Pro Sit-to-Stand Metal Desk Bundles : risparmia fino a 139€ su bundle selezionati di questa scrivania che integra la prima colonna di alimentazione completamente integrata al mondo.

: risparmia fino a 139€ su bundle selezionati di questa scrivania che integra la prima colonna di alimentazione completamente integrata al mondo. Secretlab MAGNUS Evo Sit-to-Stand Desk : risparmia 50€ sull'acquisto di questa scrivania, che unisce le pluripremiate funzionalità di gestione dei cavi con nuove funzionalità intuitive.

: risparmia 50€ sull'acquisto di questa scrivania, che unisce le pluripremiate funzionalità di gestione dei cavi con nuove funzionalità intuitive. Secretlab MAGNUS Bundle: risparmia fino a 119€.

Accessori

Secretlab SKINS : risparmia fino a 69€.

: risparmia fino a 69€. Secretlab Otto Adjustable Legrest : risparmia 10€ sull'acquisto di questo poggiagambe con regolazioni infinite in altezza e cinque diverse impostazioni di inclinazione.

: risparmia 10€ sull'acquisto di questo poggiagambe con regolazioni infinite in altezza e cinque diverse impostazioni di inclinazione. Secretlab Recliner Add-On : risparmia 10€ sull'acquisto di questo accessorio che può essere collegato a qualsiasi sedia Secretlab, offrendo una regolazione infinita dell'angolazione da 0 a 80°.

: risparmia 10€ sull'acquisto di questo accessorio che può essere collegato a qualsiasi sedia Secretlab, offrendo una regolazione infinita dell'angolazione da 0 a 80°. Secretlab Floor Mat : risparmia 10€.

: risparmia 10€. Secretlab Lumbar Pillow Pro: risparmia fino a 18€.

