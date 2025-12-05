L'aria si riempie di magia e l'attesa del Natale porta con sé non solo luci scintillanti e decorazioni, ma anche l'opportunità perfetta per migliorare la tua postazione o quella di una persona cara. Se sei un gamer, un appassionato di cultura pop o un guerriero dello smart working, questo è il momento ideale per trasformare il tuo spazio di lavoro e relax. Le offerte natalizie rappresentano il culmine dell'anno per chi cerca il massimo comfort e l'eccellenza ergonomica a un prezzo eccezionale. È il momento di dire addio alle postazioni scomode e dare il benvenuto a un nuovo livello di produttività e benessere, avvolti da un'atmosfera festosa.
Quest'anno, Secretlab ti invita a "scartare la gioia e il puro comfort" con una vasta gamma di promozioni sul loro pluripremiato setup ergonomico. L'obiettivo è chiaro: costruire la postazione perfetta per chiunque sia sulla tua lista di regali. Le vendite di Natale 2025 di Secretlab si svolgono dal 5 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026. Inoltre, i clienti in paesi/stati selezionati all'interno dell'UE possono beneficiare della spedizione gratuita per sedie e scrivanie.
Offerte di Natale SecretLab, perché approfittarne?
Ecco un riepilogo delle principali offerte pensate da Secretlab per il Natale 2025 in EU:
Sedie ergonomiche
- Secretlab TITAN Evo: risparmia fino a 100€ sull'acquisto di sedie TITAN Evo selezionate, progettate per adattarsi al corpo in movimento.
- Secretlab TITAN Evo NanoGen Edition: ottieni 50€ di sconto su questa edizione, disponibile in Pure White o Pure Black, che combina tutte le funzionalità ergonomiche pro-grade con materiali premium.
- Secretlab TITAN Evo Lite: risparmia fino a 70€.
- Secretlab Neue: ottieni 70€ di sconto.
Scrivanie
- Secretlab MAGNUS Pro Sit-to-Stand Metal Desk Bundles: risparmia fino a 139€ su bundle selezionati di questa scrivania che integra la prima colonna di alimentazione completamente integrata al mondo.
- Secretlab MAGNUS Evo Sit-to-Stand Desk: risparmia 50€ sull'acquisto di questa scrivania, che unisce le pluripremiate funzionalità di gestione dei cavi con nuove funzionalità intuitive.
- Secretlab MAGNUS Bundle: risparmia fino a 119€.
Accessori
- Secretlab SKINS: risparmia fino a 69€.
- Secretlab Otto Adjustable Legrest: risparmia 10€ sull'acquisto di questo poggiagambe con regolazioni infinite in altezza e cinque diverse impostazioni di inclinazione.
- Secretlab Recliner Add-On: risparmia 10€ sull'acquisto di questo accessorio che può essere collegato a qualsiasi sedia Secretlab, offrendo una regolazione infinita dell'angolazione da 0 a 80°.
- Secretlab Floor Mat: risparmia 10€.
- Secretlab Lumbar Pillow Pro: risparmia fino a 18€.