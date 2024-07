Le offerte Prime Day sui Tineco sono irresistibili. Pronti a fare il vostro acquisto?

Da tempo avevate bisogno di un nuovo aspirapolvere, ma avete sempre rimandato l'acquisto, aspettando il Prime Day di luglio? L'attesa sarà premiata! Grazie alle attuali offerte, potrete finalmente liberarvi del vecchio aspirapolvere e acquistare un nuovo modello di qualità a prezzi imbattibili. Tineco, marchio rinomato nel panorama degli elettrodomestici per la pulizia domestica, si distingue per la sua innovazione e affidabilità.

Tineco non offre solo aspirapolvere all'avanguardia, ma anche soluzioni integrate che combinano efficacia e versatilità. Molti dei loro modelli includono infatti la funzione di lavapavimenti, garantendo una pulizia completa con il minimo sforzo. Questa capacità di adattarsi alle esigenze moderne delle famiglie rende Tineco un brand ideale per chi cerca prestazioni leader del settore e praticità nell'uso quotidiano.

Il Prime Day rappresenta un'opportunità imperdibile per gli acquisti intelligenti, e con Tineco potete essere certi di fare una scelta sicura. Parliamo di prodotti di alto livello, i cui prezzi sono ora notevolmente ridotti, ma le offerte saranno valide solo il 16 e 17 luglio. Sappiamo che non vedete l'ora di scoprire le promozioni, quindi abbiamo elencato di seguito quelle che riteniamo essere le migliori. Visitando la pagina dello store, potrete trovare molte altre offerte interessanti.

Per rendere questo Prime Day davvero eccezionale, vi segnaliamo anche il coupon "KZPS27HJ" applicabile sui prodotti elencati di seguito. Questo coupon offre uno sconto aggiuntivo del 2%, che, seppur apparentemente modesto, si somma agli altri sconti per massimizzare il vostro risparmio.

Tineco FLOOR ONE S5

Tineco FLOOR ONE S5 è il lavapavimenti che ogni casa dovrebbe avere. Questo elettrodomestico 2 in 1 è in grado di gestire sia i residui umidi che asciutti, eliminando lo sporco ostinato e appiccicoso dai pavimenti duri. Grazie alla tecnologia Smart Sensor Tineco Iloop, regola automaticamente la potenza di aspirazione, il flusso d'acqua e la velocità della spazzola per adattarsi a qualsiasi tipo di sporco, garantendo sempre una pulizia impeccabile.

Un'altra caratteristica che rende il FLOOR ONE S5 eccezionale è il suo rullo spazzola esclusivo, che può scivolare vicino ai battiscopa e pulire anche gli angoli più difficili da raggiungere. I pavimenti saranno completamente asciutti e senza aloni in pochi minuti. Il serbatoio dell'acqua, più grande del 30% rispetto ai modelli precedenti, consente di coprire aree più ampie senza dover interrompere la pulizia per riempirlo. Inoltre, il sistema a doppio serbatoio separa l'acqua pulita da quella sporca, garantendo che ogni passata sia con acqua fresca.

La manutenzione di questo modello è un gioco da ragazzi. La funzione di autopulizia risciacqua automaticamente la camera d'aria e il rullo della spazzola, eliminando la necessità di toccare parti sporche. Inoltre, la docking station 3 in 1 permette di riporre e caricare comodamente l'unità. Il filtro per capelli facilita la rimozione dei peli degli animali domestici e l'assistente vocale integrato aiuta a monitorare le prestazioni di pulizia e a ricordarvi quando è il momento di eseguire la manutenzione. Insomma, con Tineco FLOOR ONE S5, mantenere i pavimenti puliti non è mai stato così semplice.

In occasione del Prime Day, il suo prezzo è di soli 289€.

Tineco FLOOR ONE SWITCH S7

Questo modello è la risposta a tutti i vostri problemi di pulizia domestica. È in grado di sostituire gli aspirapolvere tradizionali, offrendo una soluzione efficace per macchie oleose, secche e altri disordini che spesso gli aspirapolvere non riescono a gestire. La tecnologia di cui dispone gli permette quindi di affrontare senza sforzo le macchie di tutti i giorni, rendendo la pulizia della casa un compito semplice e veloce.

Grazie al motore SwitchPro, SWITCH S7 è poi facile da manovrare, passando agevolmente dalla modalità lavapavimenti all'aspirapolvere. Questo lo rende perfetto per pulire ogni angolo della casa, inclusi cucina e bagni. In più, con gli accessori inclusi, potete trattare superfici morbide, fessure e aree difficili da raggiungere, assicurando una pulizia completa e profonda.

Una delle caratteristiche più straordinarie è la tecnologia MHCBSTM, che mantiene i pavimenti immacolati riciclando l'acqua sporca e lavando costantemente con acqua dolce. La batteria migliorata del 200% garantisce che Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 duri molto più a lungo rispetto alle batterie tradizionali, permettendovi di pulire senza interruzioni.

In occasione del Prime Day, il suo prezzo è di 719€.

Tineco FLOOR ONE STRETCH S6

La libertà di pulire ogni angolo della casa la potete ottenere anche con Tineco FLOOR ONE STRETCH S6. Grazie alla sua capacità di inclinarsi fino a 180°, questo innovativo elettrodomestico raggiunge facilmente gli spazi più nascosti sotto i mobili e negli angoli più difficili.

Con la tecnologia Hyperstretch di Tineco, il FLOOR ONE STRETCH S6 può essere comprimibile fino a soli 13 cm, assicurando una potente aspirazione anche quando è completamente inclinato. Il sistema a 3 camere separa l'acqua sporca dal motore, garantendo una pulizia efficace e mantenendo la potenza costante. Inoltre, il sistema noto come Flashdry autopulente utilizza acqua a 70°C per rimuovere macchie ostinate e ridurre gli odori, mantenendo la spazzola a rullo sempre asciutta e pronta all'uso.

Con soluzioni flessibili per una pulizia migliore, come le mini ruote e il design girevole a 45°, Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 offre una manovrabilità ottimale in ogni direzione, facilitando la pulizia quotidiana. Grazie all'autonomia fino a 40 minuti e al pacco batteria aggiornato, assicura una pulizia completa per più sessioni, mantenendo sempre alte le performance.

In occasione del Prime Day, il suo prezzo è di 479€.

Tineco FLOOR ONE S7 Pro

Dotato di un sistema che permette un lavaggio efficace con acqua dolce e un'efficiente gestione dell'acqua sporca, questo aspirapolvere assicura pavimenti impeccabili con ogni passaggio. La sua autonomia fino a 40 minuti, gestita con precisione dal sistema Tineco iLoop, riduce le interruzioni per ricariche e svuotamenti, offrendo una pulizia continua e senza sforzo.

Questo modello è studiato poi per essere spostato avanti e indietro senza sforzo, grazie a un paio di ottimizzazioni, tra cui il rilevamento automatico delle ruote posteriori. Con la capacità di pulire fino a 1 cm dai bordi su entrambi i lati, Tineco FLOOR ONE S7 Pro raggiunge anche gli angoli più difficili, assicurando una pulizia completa e dettagliata in ogni angolo della casa.

L'esperienza di pulizia è resa ancora più semplice con lo schermo a LED integrato, che fornisce informazioni in tempo reale e vi guida durante ogni fase del processo di pulizia. Da un avvio rapido al monitoraggio dello stato di lavoro, questo aspirapolvere diventa il vostro alleato per mantenere una casa pulita e ordinata con facilità e precisione.

In occasione del Prime Day, il suo prezzo è di soli 529€.

Tineco PURE ONE X Pet

In questa edizione del Prime Day, vi invitiamo a scoprire anche Tineco PURE ONE X Pet, l'aspirapolvere progettato per famiglie con bambini e animali domestici. Con una batteria che offre fino a 45 minuti di autonomia, avete il tempo di pulire l'intera casa e ancora abbastanza autonomia per affrontare piccoli disordini improvvisi. La spazzola anti-groviglio si occupa dei capelli, mentre le luci a LED illuminano la polvere nascosta per una pulizia più efficace.

Grazie al Sensore Smart di Tineco iLoop, l'aspirapolvere adatta automaticamente la potenza di aspirazione per ottimizzare le prestazioni in base al tipo di sporco. Leggero e maneggevole, con solo 1,4 kg, è perfetto per raggiungere ogni angolo della casa, dai mobili alle scale, senza limitazioni di cavi.

Per liberare l'elettrodomestico dalla polvere raccolta basta un semplice tocco di un pulsante, eliminando così la complicazione di contenitori e filtri. In parole povere, questo modello vi permette di affrontare ogni sfida di pulizia con facilità.

In occasione del Prime Day, il suo prezzo è di soli 179€.