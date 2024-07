Non noterai lo sconto, ma questa TV LG da 75'' è sotto i 700€, affrettati!

Nonostante la pagina del prodotto non riporti alcun taglio di prezzo, il costo di questa smart TV LG da 75" ci è sembrato particolarmente allettante. E infatti, è così: solitamente, questa TV è molto più costosa, ma oggi su Amazon ha raggiunto il suo minimo storico, scendendo sotto la soglia dei 700€. Inoltre, essendo un modello del 2023, è dotata di tutte le ultime tecnologie, dalla AI ThinQ al telecomando puntatore.

LG 75UR80006LJ, chi dovrebbe acquistarla?

La LG 75UR80006LJ è un prodotto ideale per coloro che cercano un'esperienza televisiva su uno schermo dalle grande dimensioni. È raccomandata per gli amanti del cinema e delle serie TV, grazie alla sua risoluzione 4K che assicura immagini nitide e dettagliate, permettendo di immergersi completamente nei propri contenuti preferiti. Inoltre, grazie al supporto alle principali piattaforme di streaming come Netflix, Disney+ e Amazon Prime, gli utenti hanno a disposizione un vasto catalogo di film e serie TV sempre aggiornato.

Per gli appassionati di videogiochi, questa smart TV rappresenta una scelta eccellente, grazie al Cloud Gaming con NVIDIA GeForce NOW. Non è quindi necessario possedere una console o un PC dedicato per godere dei migliori titoli disponibili sul mercato. Infine, la presenza di assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, la compatibilità con Apple AirPlay 2 e HomeKit, oltre al telecomando puntatore rendono la LG 75UR80006LJ molto versatile e adatta per soddisfare anche le esigenze delle famiglie moderne che cercano una soluzione all'avanguardia per controllare non solo la TV ma anche altri dispositivi connessi nell'ambito della smart home.

Attrezzata con il processore α5 GEN6, questo modello migliora la qualità dei contenuti portandoli a una risoluzione superiore, regolando inoltre la luminosità a seconda delle condizioni ambientali e ottimizzando il suono in funzione dei contenuti riprodotti. Tutto viene gestito attraverso un'interfaccia intelligente, la webOS 23, e un pratico telecomando puntatore.

