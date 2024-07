Offerta BOMBA sulla TV LG OLED B3 da 55"! Meno di 800€ da MediaWorld

Le TV OLED rappresentano il sogno di molti appassionati di intrattenimento domestico, ma come tutte le innovazioni tecnologiche di alto livello, il loro costo non è sempre accessibile. Tuttavia, oggi Mediaworld rende più facile realizzare questo desiderio, applicando un doppio sconto sulla LG OLED B3 da 55". Non parliamo dei soliti oltre 1000 euro tipici dei modelli OLED, ma di soli 781,59€. È importante notare che il prezzo scontato sarà visibile solo nel carrello.

Vedi offerta su Mediaworld

LG OLED OLED55B36LA, chi dovrebbe acquistarla?

La LG OLED55B36LA rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di tecnologia che vogliono immergersi in un'esperienza visiva che solo un pannello OLED oggi può garantire. Grazie alla sua qualità d'immagine superlativa, data da pixel autoilluminanti che offrono neri perfetti, colori vibranti e contrasti infiniti, è perfetta per chi non vuole compromessi nella visione di film, eventi sportivi e durante il gioco con videogiochi di ultima generazione.

Il processore α7 Gen6 con AI ottimizza i contenuti migliorandone la risoluzione, rendendo ogni dettaglio nitido e ogni scena più profonda e immersiva. Per gli amanti del cinema e del gaming, la LG OLED55B36LA spicca anche per le sue capacità in termini di audio e compatibilità con le ultime tecnologie. La presenza di Dolby Vision IQ e Dolby Atmos assicura un'esperienza cinematografica completa, con un adattamento intelligente delle immagini al tipo di contenuto e all’ambiente circostante, e un audio posizionale che avvolge lo spettatore.

I giocatori, invece, apprezzeranno il supporto per il gaming in 4K a 120fps, assicurato dalle tecnologie VRR, Nvidia G-Sync e AMD FreeSync, per una fluidità di gioco senza paragoni. Infine, per chi cerca non solo prestazioni ma anche sostenibilità, il design eco-compatibile senza retroilluminazione e con materiali ridotti al minimo incide meno sull'ambiente, rendendo questa TV una scelta consapevole anche sotto questo aspetto.

Vedi offerta su Mediaworld