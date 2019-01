L’illustrazione della SpaceX Starship assomiglia a un razzo del fumetto di Tintin?

Se state facendo la lista di quello che dovrete fare nel 2019, iniziate a segnarvi di assistere al lancio dello Starship di SpaceX. Stando a un tweet di Elon Musk del 6 gennaio, l’astronave spiccherà il suo primo volo di prova nel giro di poche settimane. O meglio, l’obiettivo sarebbe di decollare nel giro di sole 4 settimane, ma realisticamente, tenuto conto di problemi e imprevisti vari, si arriverà a 8 settimane.

L’immagine che accompagna il tweet è un’illustrazione del veicolo di prova, che è in fase di assemblaggio in Texas, vicino alla città di confine di Brownsville. Molti nerd non hanno mancato di notare che quello illustrato ricorda il razzo del personaggio dei fumetti Tintin usato nell’avventura del 1954 “Explorers on the Moon”. Musk assicura che “una volta terminato, il veicolo di prova sarà simile a questa illustrazione”, e che “le astronavi operative avranno anche dei finestrini”.

Ricordiamo che, oltre a Starship, SpaceX sta sviluppando il razzo Super Heavy, con l’obiettivo di portare persone da e verso la Luna, Marte e altre destinazioni in tutto il Sistema Solare. La prima missione con equipaggio alla volta di Marte è prevista a metà del 2020, sempre che lo sviluppo e i test avanzino senza alcun inconveniente.

Quando saranno operativi, Starship e Super Heavy voleranno grazie al potente motore Raptor di SpaceX, attualmente in fase di sviluppo. I motori del veicolo di prova Starship saranno anch’essi versioni di test.