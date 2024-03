L'inutile Tesla CyberHammer è già su eBay a prezzi folli

Due mesi fa, attraverso una registrazione del marchio, è emerso che Tesla stava sviluppando un nuovo prodotto chiamato "CyberHammer". Questo nuovo oggetto si aggiunge alla lista di merchandising che potremmo definire come unici pubblicati dalla casa automobilistica negli ultimi anni ed è uscito ufficialmente da pochi giorni. Di che cosa si tratta? Come intuibile dal nome, non è altro che un martello dalla forma peculiare.

A differenza della maggior parte dei prodotti di merchandising precedentemente lanciati da Tesla, però, il CyberHammer non è disponibile per l'acquisto diretto dai fan del marchio, bensì è esclusivamente offerto come premio per coloro che hanno consigliato abbastanza persone per l'acquisto di una Tesla. Per ottenere il CyberHammer, sembra che i proprietari interessati dovranno accumulare almeno 35.000 crediti di rinvio. Ma non è tutto: è disponibile in quantità limitate, con soli 800 esemplari in circolazione.

Cos'è il Tesla CyberHammer?

Il CyberHammer presenta una forma ispirata al Cybertruck, con linee angolari e una piccola incisione del pickup completamente elettrico. Viene anche menzionato il nome 'Franz', in riferimento a Franz von Holzhausen, il capo designer di Tesla, famoso per aver presentato il Cybertruck brandendo un martello a scatto durante l'evento di lancio nel novembre 2019.

Tesla non ha specificato la resistenza del CyberHammer, ma è improbabile che venga utilizzato come un normale martello a percussione. È più plausibile, infatti, che i proprietari lo conservino e lo espongano come oggetto da collezione. La registrazione del marchio di Tesla per il martello lo ha definito come "attrezzatura per l'esercizio fisico, ovvero, martelli da palestra per scopi di fitness".

Ovviamente, non è passato molto tempo dall'uscita prima che alcuni esemplari del CyberHammer fossero apparsi su eBay. I prezzi variano notevolmente, con un esemplare offerto a $3.900 e un altro a $5.500. Il CyberHammer più economico disponibile sembra essere quello al numero 45 della serie, venduto a $2.500.