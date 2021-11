Lo zodiaco arriva nel mondo NFT per agli amanti dell’astrologia

Tra i promotori del nuovo universo virtuale, MetaMuseum, uno dei musei digitali più popolari che promette di cambiare il mercato NFT, ha annunciato l’intenzione di voler lanciare anche la sua prima serie Zodiac NFT conforme agli standard promossi. Con questi progressi, la piattaforma virtuale invita i creatori di NFT a utilizzare il suo programma e quindi andare avanti insieme nell’universo virtuale.

La serie Zodiac NFT sta guadagnando notorietà tra gli appassionati di criptovalute da settimane. Anche i token non fungibili sono stati collegati ad alcune celebrità che cercano di esplorare il nuovo mercato basato su NFT con MetaMuseum. Secondo gli sviluppatori della piattaforma, MetaMuseum è un luogo di incontro in cui i token non fungibili possono essere apprezzati e messi all’asta al miglior offerente.

Zodiac NFT inoltre è il primo NFT ad avere l’audio e una narrazione. La storia della NFT si concentra sulle stelle, sui pianeti cosmici e su altri elementi che comprendono l’astrologia. Non è noto quale sia il valore iniziale del token non fungibile, ma probabilmente vale migliaia di dollari per la sua esclusività. MetaMuseum è ancora in costruzione e probabilmente aprirà le sue porte virtuali al pubblico nelle prossime settimane.