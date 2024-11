Niente più dolori alla mano mentre lavorate: mouse Logitech MX Master 3S a un prezzo SHOCK! (-46%)

Lavorare molto al PC può portare a dolori alla zona della mano e del polso, ma non se acquistate un buon mouse che vi permetta di lavorare in una posizione di comfort. Il Logitech MX Master 3S è in offerta su Amazon a soli 73€, marcando uno sconto impressionante rispetto al suo prezzo originale di 134,99€, calcolando uno sconto del 46%. Questo mouse wireless di alta prestazione combina ergonomia e tecnologia, offrendo caratteristiche come scorrimento ultraveloce, clic silenziosi, con il 90% in meno di rumore, e tracciamento su qualsiasi superficie, incluso il vetro, grazie ai suoi 8K DPI. Progettato per il comfort e la precisione, integra anche funzionalità come la connettività Bluetooth, ricarica rapida USB-C e compatibilità multipiattaforma. Vi garantisce una esperienza utente ottimale, sia per lavoro che per il tempo libero.

Logitech MX Master 3S, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech MX Master 3S è il mouse wireless progettato per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti, sia in ambito professionale che personale. È particolarmente consigliato per coloro che necessitano di precisione, affidabilità e comfort durante lunghe ore di lavoro o sessioni di utilizzo intenso. Grazie alla sua capacità di tracciamento su qualsiasi superficie, inclusa quella in vetro, e al sensore ad alta risoluzione da 8K DPI, questo mouse si rivela ideale per grafici, architetti e chiunque lavori con software che richiede una precisione millimetrica.

Assieme alla notevole performance, il Logitech MX Master 3S offre un design ergonomico mirato al massimo comfort, riducendo la fatica nelle lunghe sessioni di utilizzo. Inoltre, grazie ai clic silenziosi, è perfetto per ambienti di lavoro condivisi, dove il minimo disturbo potrebbe essere un problema. La connettività wireless tramite Bluetooth o ricevitore Logi Bolt garantisce una connessione affidabile con la possibilità di passare senza soluzione di continuità tra tre dispositivi, rendendolo incredibilmente versatile per l'uso in multiplatform.

Il Logitech MX Master 3S è un mouse wireless ad alte prestazioni, progettato per adattarsi a qualunque superficie di lavoro, inclusi il vetro, grazie al suo avanzato tracciamento di 8000 DPI con sensibilità personalizzabile. Offre un'esperienza d'uso quasi silenziosa con i suoi clic ridotti del 90% in rumore, mantenendo però una sensazione di clic piacevolmente soddisfacente. Dotato di scorrimento Magspeed, il mouse eleva la velocità e la precisione dello scorrimento a livelli superiori, garantendo un'esperienza utente fluida e silenziosa.

Attualmente disponibile al prezzo ridotto di 73€ rispetto al prezzo originale di 134,99€, il Logitech MX Master 3S rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca un mouse ad alte prestazioni, dalla ricarica efficiente e dalle funzionalità personalizzabili. La sua compatibilità estesa e il design pensato per il massimo comfort lo rendono una scelta consigliata per migliorare la propria produttività quotidiana in modo significativo.

