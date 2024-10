Lucca Comics & Games: partecipa al concorso Amazon e prova a vincere 100€!

Amazon ha lanciato una nuova edizione degli Amazon Comics Awards 2024, in concomitanza con il celebre Lucca Comics & Games. Questa iniziativa offre ai veri appassionati di fumetti la chance di aggiudicarsi uno dei 250 buoni Amazon del valore di 100€ ciascuno. Partecipare è facilissimo: basta visitare la pagina ufficiale dell’evento su Amazon, votare uno dei 12 titoli in concorso e attendere l’estrazione finale. Tra i protagonisti di questa edizione ci sono grandi nomi come One Piece, Dragon Ball Super, e le opere di Zerocalcare.

Vedi concorso su Amazon

Amazon seconda mano, perché approfittarne?

Se siete amanti del mondo dei fumetti, questa è l'occasione perfetta per far valere il vostro parere e, allo stesso tempo, provare a vincere uno dei fantastici premi in palio. Il concorso è attivo fino al 3 novembre 2024, dandovi così l’opportunità di supportare i vostri autori preferiti o scoprire nuove gemme del panorama fumettistico. Che siate fan sfegatati di manga giapponesi, graphic novel europee o classici come Goldrake e Astro Boy, la varietà di opere in concorso saprà soddisfare ogni gusto.

In lista troviamo opere di Zerocalcare, come il suo acclamato lavoro Quando muori resta a me, ma anche titoli freschi di stampa come Dandadan e W.I.T.C.H. Il reboot, offrendo una selezione ricca e variegata di generi. Non solo potrete votare per i vostri preferiti, ma avrete anche l’opportunità di vincere uno dei premi offerti da Amazon.

Per partecipare al concorso, basta accedere alla pagina ufficiale dell’evento su Amazon, selezionare il titolo che preferite e aspettare l'esito del sorteggio. I vincitori verranno contattati tramite e-mail e potranno utilizzare i buoni Amazon per ampliare la loro collezione di fumetti o acquistare altri articoli dal catalogo online. Non fatevi scappare questa opportunità!

Vedi concorso su Amazon