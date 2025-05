Pasta fatta in casa con ZERO sforzo grazie alla Philips Serie 7000 in sconto a soli 161€!

La macchina per la pasta Philips Serie 7000 è ora disponibile su Amazon a soli 161€ invece di 202€, con uno sconto del 20%! Questo gioiello tecnologico vi permetterà di preparare pasta fresca fatta in casa in meno di 10 minuti, con la sua tecnologia ProExtrude e pesatura automatica. Dotata di 8 trafile e capacità fino a 8 porzioni, è perfetta per deliziare famiglia e amici con pasta fresca fatta in casa. Le parti lavabili in lavastoviglie la rendono anche incredibilmente pratica da pulire. Un vero investimento per una cucina fai da te, con zero fatica!

Macchina impastatrice Philips Serie 7000: fare la pasta non è mai stato così facile!

La macchina per la pasta Philips Serie 7000 è l'alleato perfetto per gli appassionati di cucina che desiderano portare in tavola pasta fresca fatta in casa senza complicazioni. Grazie alla tecnologia ProExtrude e alla pesatura automatica, questo dispositivo è particolarmente consigliato alle famiglie numerose che vogliono gustare pasta genuina senza dedicare ore alla preparazione. Con la capacità di preparare fino a 8 porzioni in meno di 10 minuti, vi conquisterà per la sua efficienza, ideale per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al piacere della pasta artigianale.

Questo elettrodomestico soddisfa anche le esigenze di chi ha regimi alimentari specifici: grazie all'app HomeID potrete accedere a ricette vegane e senza glutine, adattando la vostra pasta a qualsiasi necessità dietetica. La pulizia senza stress, con componenti lavabili in lavastoviglie, lo rende perfetto per chi cerca praticità nella quotidianità. Le 8 trafile incluse vi permetteranno di sperimentare diversi formati, trasformando ogni pasto in un'esperienza gastronomica unica e personalizzata, senza rinunciare alla semplicità d'uso anche per chi è alle prime armi in cucina.

La macchina per la pasta Philips Serie 7000 trasforma la preparazione della pasta fresca in un'esperienza semplice e veloce. Grazie alla tecnologia ProExtrude e alla bilancia integrata, calcola automaticamente la quantità di liquidi necessari per garantire un impasto perfetto. Attualmente disponibile a 161€ invece di 202€, questa macchina per pasta rappresenta un investimento eccellente per gli amanti della cucina. Vi consigliamo l'acquisto per la sua combinazione di praticità, versatilità e qualità costruttiva. Se desiderate gustare pasta fresca fatta in casa senza complicazioni, con risultati professionali e risparmio di tempo, la Philips Serie 7000 è la scelta perfetta.