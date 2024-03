Mediaworld Echo Tech: scopri le nuove offerte tech a prezzi FUORI DI TESTA!

Oltre allo sconto extra del 10% sui prodotti ricondizionati, Mediaworld invita a rinnovare la vostra tecnologia domestica. Attraverso l'iniziativa "Better Way", il portale promuove un ciclo virtuoso: potete dare nuova vita ai prodotti che non usate più, convertendoli in buoni sconto. Questi buoni vi permetteranno di ottenere ulteriori risparmi sull'acquisto di nuove tecnologie, sposando così l'economia circolare e l'innovazione responsabile. Questa opportunità, valida fino al 24 marzo, è aperta a tutti e abbraccia una vasta gamma di categorie, dalla telefonia ai grandi elettrodomestici.

Vedi offerte su Mediaworld

Eco Tech Mediaworld, perché approfittarne?

A seguito di questa iniziativa, Mediaworld non solo rende conveniente il vostro passaggio a tecnologie più moderne ed efficienti, ma incoraggia anche una consapevolezza ambientale, rendendo il processo di aggiornamento tanto gratificante quanto responsabile. Come detto, avete modo di trasformare il vostro attuale prodotto tech obsoleto in una Gift Card, seguendo le istruzioni riportate sulla pagina promozionale, oppure semplicemente di accedere subito a una serie di sconti sulla migliore tecnologia.

Ad esempio, potrete approfittarne per acquistare il monopattino elettrico Xiaomi Electric Scooter 4 Lite a soli 279€ invece di 499,99€. Oppure, visto che siamo quasi in primavera, potreste cogliere l'occasione per passare a un nuovo aspirapolvere, magari senza filo, come il Rowenta RH6839. Questo modello, che ha già beneficiato di un significativo sconto nell'ultimo mese, viene reso ora ancora più accessibile, permettendovi di acquistarlo a soli 149€.

