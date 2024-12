Mediaworld: regali subito, pagamenti da marzo 2025

Con l’arrivo delle festività natalizie, MediaWorld lancia una promozione per chi desidera sorprendere amici e familiari con regali tecnologici senza preoccuparsi subito della spesa. Fino al 24 dicembre, infatti, è possibile prendere di tutto con pagamenti da marzo 2025. Questa offerta consente di acquistare i prodotti desiderati e iniziare a pagarli con calma a partire esattamente dal 25 marzo 2025, senza costi aggiuntivi grazie al tasso zero applicabile per acquisti a partire da 199€.

Tasso zero Mediaworld, perché approfittarne?

La promozione si distingue per la possibilità di suddividere il pagamento in 20 rate mensili, garantendo maggiore flessibilità nella gestione delle spese natalizie. Ad esempio, acquistare un nuovo smartphone, una TV all’avanguardia o un elettrodomestico di ultima generazione diventa ancora più accessibile, grazie al finanziamento a costo zero. La soglia minima di 199€ rende l'offerta inclusiva per una vasta gamma di prodotti, rendendo possibile soddisfare anche i desideri più esigenti.

Oltre al vantaggio del pagamento dilazionato, MediaWorld propone una vasta gamma di sconti su prodotti tecnologici di punta. Questo significa che, oltre alla comodità del tasso zero, i clienti possono risparmiare anche al momento dell’acquisto. Che si tratti di gadget innovativi, accessori per la smart home o dispositivi di intrattenimento, questa promozione offre l’occasione perfetta per fare un regalo di qualità senza dover affrontare una spesa ingente tutta in una volta.

La combinazione di sconti vantaggiosi e finanziamenti a tasso zero rende la promozione di MediaWorld un'opportunità unica per affrontare lo shopping natalizio in modo sereno e senza stress economico. Regalare la migliore tecnologia diventa non solo più semplice, ma anche più conveniente. Affrettatevi: l’offerta è valida solo fino al 24 dicembre, e il Natale 2024 potrebbe essere l’occasione ideale per fare felici i vostri cari, iniziando a pagare comodamente solo da marzo 2025.

