La notizia in un minuto

La nuova videocamera Blink Outdoor 4 è disponibile su Amazon a 59€ invece di 79€ con uno sconto del 25%, rappresentando un'eccellente opportunità per chi desidera proteggere la propria abitazione durante l'estate. Questa videocamera wireless di quarta generazione offre video HD 1080p, visione notturna e audio bidirezionale, garantendo una sorveglianza completa sia interna che esterna. Non da meno, è perfetta per monitorare ingressi, giardini e cortili, inviando notifiche intelligenti direttamente sullo smartphone anche quando si è lontani da casa, il tutto senza costi di abbonamento obbligatori.