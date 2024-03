MINIMO storico per la smart TV Sony BRAVIA 65"! Solo 899€

Il 2024 sarà un'annata di grandi eventi sportivi, con le olimpiadi e gli europei di calcio a farla da padrone. Se volete godervi a pieno questi eventi e non solo, potreste star pensando all'acquisto di una nuova smart TV, e quale occasione migliore se non le Offerta di Primavera Amazon? Tra la miriade di proposte troviamo anche una tra le migliori smart TV in commercio, la Sony BRAVIA KD-65X80L, che è attualmente in offerta su Amazon a soli 899,00€, ritornando quindi al suo migliori prezzo di sempre. Questo modello offre una gamma di colori Triluminos Pro estesa per immagini luminose e dettagliate grazie al processore X1 e un suono di alta qualità con lo Speaker X-Balanced.

Smart TV Sony BRAVIA KD-65X80L, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV Sony BRAVIA KD-65X80L si rivolge a una vasta gamma di utenti, soddisfacendo coloro che ricercano una qualità visiva e sonora di alto livello per un'esperienza multimediale immersione. Perfetta per gli appassionati di cinema grazie alla gamma cromatica estesa e al processore 4K HDR X1 che garantiscono immagini vivide e colori brillanti, questa TV è ideale per chi desidera sentirsi come se fosse in sala durante la visione dei propri film preferiti. Con il servizio di streaming esclusivo BRAVIA CORE, inoltre, gli amanti dei film avranno a disposizione una vasta selezione di titoli da riscattare e godersi in qualità HDR fino a 4K, completando l'esperienza con un suono di qualità grazie allo Speaker X-Balanced.

Non solo cinefili, ma anche i gamer troveranno nella smart TV Sony BRAVIA KD-65X80L un alleato affidabile grazie alla modalità Auto Low Latency e alla connessione HDMI 2.1 che promettono un gameplay fluido e reattivo. Il design elegante e minimalista, con la possibilità di adattare il posizionamento del supporto TV a seconda delle esigenze dello spazio, la rende un complemento di arredo versatile e di tendenza per qualsiasi ambiente. In sintesi, questa smart TV risponde alle esigenze di chiunque cerchi un'esperienza di visione e ascolto di qualità superiore, sia che si tratti di seguire le proprie serie TV preferite, immergersi nei videogiochi o godersi un film con una qualità dell'immagine e del suono da cinema.

Al prezzo promozionale di 899€, rispetto al prezzo originale di 1.099,99€, la smart TV Sony BRAVIA KD-65X80L rappresenta un'eccellente opportunità per chi cerca un centro multimediale di alta qualità a un prezzo vantaggioso. Con la sua impressionante resa dell'immagine, audio di qualità superiore, e la comodità offerta da Google TV e BRAVIA CORE, la Sony BRAVIA KD-65X80L è la scelta perfetta per arricchire il vostro spazio domestico con intrattenimento di livello superiore.

Vedi offerta su Amazon