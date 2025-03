Accensione smart dal tuo telefono: questa ciabatta a soli 20€ è un must

Se state cercando una soluzione comoda, sicura ed economica per gestire i vostri dispositivi elettronici a casa, questa ciabatta multipresa intelligente potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno. Con un prezzo promozionale di soli 19,99€ invece di 29,99€, questa ciabatta offre un controllo remoto tramite smartphone e una serie di funzionalità avanzate, il tutto a un prezzo competitivo. Approfittate del coupon da 8€ per rendere l'acquisto ancora più conveniente.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 8€ durante il checkout

Multipresa intelligente Eightree, chi dovrebbe acquistarla?

Questo modello è consigliato a chi è alla ricerca di un dispositivo che unisca la comodità della tecnologia Wi-Fi alla praticità di una presa multipresa comune. Si rivela l'alleato perfetto per coloro i quali desiderano gestire al meglio il consumo energetico dei propri elettrodomestici: grazie alla suo monitoraggio del consumo e il controllo remoto, è possibile impostare programmi personalizzati per ogni dispositivo collegato, ottimizzando così l'uso dell'energia.

Per gli amanti del comfort e della tecnologia, questa ciabatta offre un valido supporto grazie al controllo vocale compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant e SmartThings, consentendo così una gestione semplice e intuitiva di tutti gli apparecchi connessi. Inoltre, la presenza di meccanismi di sicurezza, come la protezione contro sovratensioni e sovraccarico, la rendono un prodotto a prova di guasto o malfunzionamento, dando un ulteriore livello di serenità all'utente.

Per i più attenti al risparmio, tenete presente che questa multipresa è attualmente in offerta, con un coupon di sconto di 8€ applicabile al momento dell'acquisto, che porta il prezzo a meno di 20€. Consigliamo l'acquisto per la sua praticità d'uso e per le sue funzionalità di automazione. Gestire gli elettrodomestici non è mai stato così semplice e flessibile.

Vedi offerta su Amazon