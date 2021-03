N26 premia i suoi clienti con un extra Cashless in buoni Amazon

N26 aderisce al noto programma Cashless Italia e offre molto di più con un’iniziativa extra dedicata a tutti i suoi clienti con N26 Cashless, che permette di guadagnare anche 160 euro di buoni Amazon. Come funziona?

È sufficiente fare almeno 20 transazioni nei negozi fisici con la MasterCard di N26 entro il 30.06.2021. Utilizzando la carta di pagamento di N26, attraverso l’app ufficiale è possibile verificare quante transazioni sono state fatte così da conoscere le potenziali probabilità di vincita.

In base al numero di pagamenti eseguiti nel periodo indicato, si partecipa all’estrazione di Buoni Regalo Amazon.it per un valore totale di fino a 160 €!

In base al numero di transazioni, puoi accedere alle estrazioni per 3 soglie di premi:

Un Buono Regalo Amazon.it da 20 € con almeno 20 transazioni;

Un Buono Regalo Amazon.it da 50 € con almeno 50 transazioni;

Un Buono Regalo Amazon.it da 90 € con almeno 90 transazioni.

E se hai raggiunto più di una soglia, puoi partecipare alle estrazioni di tutte le categorie raggiunte.

Se non hai ancora un conto N26, ti ricordiamo che la banca tedesca offre un conto 100% digitale a canone zero o conto premium con funzionalità per risparmiare, copertura assicurativa inclusa e vantaggi esclusivi, che puoi approfondire sul sito ufficiale e sulla nostra recensione dedicata.