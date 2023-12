Mancano ormai pochi giorni al Natale e vi mancano ancora dei doni da mettere sotto l'albero? Non vi preoccupate, giacché avete ancora modo di acquistare tantissimi regali last minute su vari store, tra cui Mediaworld. Proprio ieri, infatti, vi abbiamo parlato della nuova promozione "Tech sotto l'albero", la quale, fino al 24 dicembre, vi permetterà di risparmiare su un vastissimo catalogo di prodotti!

Di seguito, dunque, vi proponiamo una lista di 10 delle migliori offerte last minute che potete trovare su Mediaworld. Abbiamo selezionato per voi prodotti che spaziano dagli accessori per smartphone come auricolari e smartwatch ai piccoli elettrodomestici, passando per macchine fotografiche, rasoi e molto altro. Insomma, troverete sicuramente qualcosa perfetto da regalare ai vostri cari!

Natale 2023: 10 offerte last minute da Mediaworld

Apple AirPods 2a Gen.

Iniziamo con gli AirPods di seconda generazione, ancora venduti regolarmente da Apple nei suoi store a 149,00€, ma che potete trovare su Mediaworld scontati di quasi 50 euro. Parliamo di uno dei migliori modelli di auricolari wireless sul mercato, i quali offrono prestazioni acustiche eccezionali e garantiscono un'esperienza sonora sorprendente indipendentemente dal contenuto riprodotto. Dotati di una custodia di ricarica wireless che assicura oltre 24 ore di autonomia, questi auricolari si collegano istantaneamente ai dispositivi Apple, mentre la loro costruzione di alta qualità assicura una durata nel tempo e una resistenza superiore, conferendo loro una vita media più lunga rispetto alla concorrenza.

Samsung Galaxy Buds2 Pro

Vi consigliamo un altro paio di auricolari true wireless di altissima qualità, in questo caso compatibili sia con Android che con iOS. I Samsung Galaxy Buds2 Pro si distinguono per la loro straordinaria qualità del suono, grazie all'audio Hi-Fi a 24 bit che garantisce un'esperienza di ascolto piacevole, coinvolgente e cristallina, indipendentemente dal tipo di contenuto o dal genere musicale. Si tratta di un prodotto di punta, dotato di tecnologia multicanale Direct con funzione Dolby Head Tracking, la quale offre un audio spaziale a 360 gradi, ideale anche per il gioco su smartphone: la tecnologia, infatti, reagisce in tempo reale sincronizzandosi con i movimenti della vostra testa, direzionando il suono in modo da offrire un'esperienza immersiva e coinvolgente senza precedenti.

Spazzolini elettrici Oral-B Vitality Pro Duo

Questo set di 2 spazzolini Oral-B Vitality Pro Duo rappresenta il regalo perfetto da fare a una coppia: come tutti i prodotti della marca, anche questo modello si distingue per la qualità eccellente che ha posizionato il marchio come leader indiscusso degli spazzolini elettrici. Sono, dunque, la scelta ideale per chi desidera un modello affidabile e durevole, capace di offrire una pulizia profonda, senza la necessità di investire cifre elevate come nei modelli di fascia alta. Inoltre, questo spazzolini sono particolarmente indicati anche per coloro che hanno gengive sensibili giacché, oltre a includere una modalità dedicata per i denti sensibili, integrano la tecnologia di controllo della pressione, che interrompe automaticamente le pulsazioni quando si esercita troppa pressione durante lo spazzolamento.

Smartwatch Garmin Venu 2 Plus

Se state pensando di acquistare uno smartwatch a una persona sportiva e desiderate regalargli uno dei migliori modelli sul mercato non possiamo non consigliarvi il Garmin Venu 2 Plus: questo modello offre una visione completa della salute e degli obiettivi giornalieri, con una durata della batteria impressionante che raggiunge fino a 11 giorni in modalità smartwatch e 8 ore in modalità GPS. Il display AMOLED da 1,3" è straordinariamente luminoso, dotato di opzione always-on e protetto da Corning Gorilla Glass 3. Inoltre, la presenza di sensori cardio e SpO2 di alta qualità offre un accesso completo alle funzioni di fitness di Garmin, tra cui activity tracking, body battery, monitoraggio della respirazione, del sonno e molto altro. Da sottolineare anche le oltre 25 app preinstallate che coprono una vasta gamma di sport all'aperto e indoor, come corsa, ciclismo, nuoto, fitness e altro ancora. Inoltre, è possibile addirittura avere accesso a piani di allenamento gratuiti tramite Garmin Coach per la corsa e workout predefiniti di yoga, pilates e cardio, con animazioni degli esercizi direttamente sul display.

Redmi Smart Band 2

Se, invece, volete puntare a una smart band, decisamente più economica rispetto a uno smartwatch ma comunque decisamente utile per monitorare salute e notifiche, vi consigliamo la Redmi Smart Band 2. Questo dispositivo ibrido offre le funzionalità sportive tipiche di una smart band, ma si distingue per un design più generoso e un display che si avvicina maggiormente a quello di uno smartwatch. Risulta particolarmente indicato per chi ha già familiarità con le smart band tradizionali, come le Mi Band, ma ora cerca un'opzione che conservi le stesse funzionalità, offrendo al contempo una superficie di interazione più ampia e un'estetica rinnovata. È dotata, infatti, di oltre 30 modalità fitness, come corsa all'aperto, yoga ed escursioni, ed è impermeabile fino a 50 metri per supportare anche nel corso delle attività in acqua; inoltre, garantisce un monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 grazie a diversi sensori integrati, tra cui anche quello SpO₂.

Cassa bluetooth JBL Flip Essential 2

Le casse bluetooth stanno diventando un regalo sempre più gettonato da fare a Natale, e tra le migliori sul mercato vi sono, senza dubbio, le JBL. Vi consigliamo in particolare il modello Flip Essential 2, il quale si distingue per la sua estrema portabilità e per l'autonomia della batteria, che offre fino a 10 ore di riproduzione continua. La sua resistenza all'acqua, con la capacità di essere immersa fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti, la rende perfetta per essere utilizzata in varie situazioni, come in montagna, al mare, durante un picnic o una gita all'aperto. Inoltre, è consigliata anche per i videogiocatori e per coloro che vogliono ascoltare musica in sottofondo durante l'allenamento, essendo capace di riprodurre un suono potente e nitido.

Samsung Galaxy Tab A8

Il Samsung Galaxy Tab A8 rappresenta un tablet capace di soddisfare qualsiasi esigenza, dallo studio al lavoro, passando per intrattenimento e gaming. Il suo ampio display da 10.5" ad alta risoluzione, gli altoparlanti potenti, la notevole potenza e la capiente batteria integrata lo distinguono, infatti, dagli altri tablet presenti sul mercato, rendendolo adatto a tutti. Inoltre, grazie alle sue ottime fotocamere, sia anteriori che posteriori, si rivela ideale non solo per lo studio, ma anche per restare in contatto con familiari e colleghi di lavoro.

Frullatore a immersione Moulinex

Il frullatore a immersione è un elettrodomestico da cucina estremamente utile e, in particolare, questo modello Moulinex è perfetto per chi ama cucinare ma vuole semplificare e velocizzare le preparazioni culinarie. Con la sua doppia funzione di frullatore ad immersione e tritatutto, consente, infatti, di lavorare facilmente su una vasta gamma di ingredienti, dalla frutta e verdura a cibi più complessi come carne e pane. Grazie alle due velocità e alla funzione TURBO, è possibile regolare facilmente la potenza del frullatore in base alle esigenze del momento, ottenendo sempre risultati eccellenti. Inoltre, la facilità di pulizia, anche in lavastoviglie, rende questo prodotto un alleato ideale per chi ha poco tempo da dedicare alla manutenzione.

Rasoio Philips Series 5000

Se state pensando di regalare un rasoio a un vostro caro a Natale non possiamo non consigliarvi l'ottimo Philips Serie 5000, perfetto per chi desidera una rasatura precisa e delicata senza compromettere la potenza di taglio. Consigliato per uomini di tutte le età, specialmente per quelli con una barba folta o variabile, è un dispositivo intelligente che si adatta automaticamente alla densità dei peli. Inoltre, con una durata del motore e della batteria di 7 anni e lame autoaffilanti in acciaio con una durata di 2 anni, rappresenta un investimento a lungo termine a dir poco affidabile. Il Philips Serie 5000 è dotato della tecnologia SkinIQ e delle lame SteelPrecision, offrendo una rasatura potente ma delicata sulla pelle. mentre il sensore intelligente PowerAdapt è in grado di leggere la densità dei peli 250 volte al secondo, permettendo al rasoio di adattare automaticamente la potenza di taglio per una rasatura veloce e delicata. Infine, le testine completamente flessibili ruotano a 360 gradi, adattandosi ai contorni del viso per una rasatura accurata e confortevole.

Polaroid Everything Box Now 2

Le macchine fotografiche istantanee sono tornate incredibilmente di moda negli ultimi anni, e una delle migliori sul mercato è, senza dubbio, la Polaroid Everything Box Now 2: questa fotocamera instantanea offre risultati immediati, consegnando immagini di alta qualità in pochi secondi da conservare e collezionare. Dal punto di vista tecnico, la fotocamera è estremamente user-friendly e offre una qualità degli scatti eccellente: la messa a fuoco automatica dual lens assicura una nitidezza perfetta, mentre le diverse modalità di ripresa, tra cui bianco e nero o a colori, offrono opzioni personalizzate per ogni foto.

