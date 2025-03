NBA in pieno svolgimento! Entra in gioco ora con uno sconto speciale

La stagione NBA è entrata nella sua fase cruciale, con le squadre che lottano per conquistare un posto ai playoff o migliorare la propria posizione in classifica. Ogni partita è fondamentale e lo spettacolo in campo è garantito, con i migliori giocatori del mondo pronti a regalare giocate mozzafiato. Se siete appassionati di basket, questo è il momento ideale per immergervi nell’azione e seguire tutte le sfide in diretta. E la buona notizia è che ora potete farlo con un'offerta speciale: la NBA ha ridotto il prezzo del League Pass per riflettere il numero di partite rimanenti, rendendo ancora più conveniente vivere l’emozione del campionato.

Offerta NBA, chi dovrebbe abbonarsi?

Grazie a questa promozione esclusiva, il costo dell’abbonamento mensile al League Pass scende da 19,99€ a 15,99€, mentre l’abbonamento per l’intera stagione passa da 169,99€ a 63,99€. Un’occasione imperdibile per chi desidera seguire ogni match con telecronache ufficiali, statistiche in tempo reale e un’ampia selezione di contenuti esclusivi. Con il League Pass potete guardare tutte le partite in alta definizione, senza dover dipendere dalle trasmissioni televisive tradizionali, e avete la possibilità di rivedere i match on demand nel caso vi foste perso qualche momento chiave.

Per chi vuole un’esperienza ancora più completa, è disponibile anche il League Pass Premium, che offre alcuni vantaggi aggiuntivi. Oltre a rimuovere completamente la pubblicità, questa versione consente di guardare le partite su fino a tre dispositivi contemporaneamente, rendendola la scelta ideale per chi vuole condividere l’emozione del basket con amici o familiari. In questo modo, potrete godervi ogni match senza distrazioni e con la massima libertà di visione, sia da casa che in mobilità.

Con l’NBA che si avvicina alla fase decisiva della stagione, ogni partita diventa sempre più importante e il livello di competizione è ai massimi livelli. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità per vivere tutto il meglio del basket mondiale a un prezzo mai visto prima. Approfittate subito dell’offerta e preparatevi a tifare per la vostra squadra del cuore fino alla fine della stagione.

