Nest Hub, in Italia dal 12 giugno a 129 euro. Preordini aperti da oggi

Arriva in Italia Nest Hub, lo smart speaker di Google con Assistant e schermo da 7". Sarà disponibile dal 12 giugno al prezzo di 129 euro.

Nella giornata di oggi Google ha annunciato la disponibilità per l’Italia di Nest Hub, un dispositivo che porta tutte le funzionalità di Google Home su un display da 7”. Arriverà sugli scaffali il prossimo 12 giugno, ma è già preordinabile sul Google Store e nelle principali catene di elettronica al prezzo di 129 euro.

In Nest Hub tutto ruota intorno all’assistente Google e alle sue funzionalità. Si possono usare i comandi vocali per visualizzare impegni e promemoria, controllare i dispositivi intelligenti sparsi per la casa e ricevere le risposte che si cercano da Google e YouTube.

Non manca la possibilità di godere della propria musica preferita tramite YouTube Music (di cui sono inclusi 3 mesi di abbonamento premium) o servizi di terze parti, come Spotify. È anche possibile rivivere i ricordi grazie a Google Foto, che rende Nest Hub una bellissima cornice digitale intelligente, in grado di selezionare e mostrare solo le foto migliori della vostra raccolta, ignorando screenshot e immagini sfuocate.

Nest Hub è progettato per adattarsi a ogni ambiente della casa: è compatto ed elegante, e le sue colorazioni grigio chiaro e grigio antracite si abbinano bene a tutte le tonalità. Grazie all’equalizzatore ambientale con sensore di luce, regola la colorazione e la luminosità del display per adattarsi all’ambiente circostante.

Lo schermo ha una diagonale da 7 pollici, sufficiente per visualizzare chiaramente le risposte di Google e i video YouTube, il tutto accompagnato dal suono cristallino dello speaker full-range. I due microfoni ad ampio raggio assicurano che Nest Hub vi senta sempre, senza bisogno che alziate troppo la voce.

Il display di Nest Hub può essere sfruttato non solo per visualizzare foto o video YouTube, ma anche per gestire facilmente la vostra casa smart. Google ha infatti inserito un pannello di controllo, richiamabile facilmente con uno swype verso il basso, che richiama in tutto e per tutto le funzionalità e l’interfaccia dell’applicazione Google Home presente sugli smartphone.

Nest Hub è perfetto per visualizzare foto e video, controllare le luci, il termostato e le videocamere, interne e esterne. Risulta ottimo per farsi aiutare da Google nelle piccole cose, come ad esempio seguire i passi di una ricetta, impostare un timer e chiedere informazioni sul traffico. Se volete preordinarlo, vi ricordiamo che potete farlo direttamente dal Google Store e sui siti dei più importanti negozi di elettronica.