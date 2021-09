NFT, piovono gatti sulla community Tron

Tron Cool Cats è una copia del popolare progetto NFT basato su Ethereum. In questo caso si tratta di una raccolta di 10mila icone NFT generate casualmente. Ogni gatto assemblato casualmente da oltre 300 opzioni totali possiede un corpo, un cappello, un viso e un vestito unici che determinano quanto sia bello all’interno di un sistema di classificazione.

Gli NFT di Ethereum Cool Cats sono diventati rapidamente i migliori oggetti da collezione del settore quest’estate con il prezzo iniziale di conio per un gatto di soli 0,06 ETH. Oggi, il Cool Cat più economico sul mercato per gli oggetti da collezione crittografici, OpenSea, ha un prezzo minimo di 3,89 ETH o circa 12,914.76 dollari.

I prezzi di conio dei gatti basati su Tron sono però molto diversi da quelli che si trovano sul mercato ethereum. I collezionisti digitali possono procurarsi un gattino appena coniato alimentato da Tron per 1500 TRX, pari a circa 135 dollari. Fino ad ora, il mercato NFT è stato dominato da progetti basati su Ethereum,

ma il vento sta cambiando abbastanza velocemente: le prime collezioni di replicatori NFT introdotte nell’ecosistema Tron sono aumentate molto rapidamente. Tpunks, il primo progetto NFT sulla Blockchain di Tron è stato un enorme successo. Il progetto successivo, TronMeebits, ha raggiunto oltre 1,2 milioni di dollari in un giorno, ci sono volute circa 36 ore per vendere 20.000 opere d’arte digitale. E il recente Bored Ape Yacht Club Tron NFT ha conquistato il mercato nel giro di poche ore.

Gli NFT Tron hanno dimostrato risultati spettacolari sul mercato secondario. Le scimmie di tron stanno aumentando di valore: con i loro primati NFT copiati coniati per 1000 TRX ciascuno, vengono già venduti per non meno di 10 000 TRX al pezzo. Inoltre, le recenti notizie del fondatore della blockchain Tron, Justin Sun, che ha acquistato un NFT Tpunk per ben 10,5 milioni di dollari hanno aumentato ancora di più il valore di mercato. Con prezzi così bassi, i nuovi progetti Tron NFT attirano sempre più l’attenzione dei collezionisti.