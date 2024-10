Non lasciarti sfuggire il set LEGO Marvel X-Men: The X-Mansion! Prenotalo ora prima che sia esaurito!

Se siete fan dei mattoncini LEGO e degli eroi Marvel, segnate questa data: il 4 novembre 2024. In quel giorno sarà finalmente disponibile il tanto atteso set LEGO Marvel X-Men: The X-Mansion, già prenotabile sul LEGO Store al prezzo di 329,99€. Un'occasione da non perdere, soprattutto per gli appassionati di mutanti e per i collezionisti di set LEGO complessi e dettagliati.

Set LEGO X-Men: The X-Mansion, perché acquistarlo?

Composto da 3.093 pezzi, questo straordinario set riproduce in maniera fedele la famosa X-Mansion (Istituto Xavier per Giovani Dotati), uno dei luoghi più iconici della saga degli X-Men. Il modello, alto circa 40 cm, include una Sentinella costruibile e ben 10 minifigure dei personaggi più amati, come Professor X, Wolverine, Jean Grey, Ciclope, Tempesta, Gambit, Rogue, Uomo Ghiaccio, Alfiere e Magneto. I dettagli accurati rendono questo set ideale per ricreare scene memorabili delle avventure dei mutanti.

La leggendaria X-Mansion non è solo un edificio: al suo interno troverete ambienti ricchi di dettagli che raccontano la storia dei vostri supereroi preferiti. Al piano superiore ci sono il laboratorio del Professor X, la stanza di Wolverine e un'infermeria. Al piano inferiore, esplorerete l'atrio, l'aula e la biblioteca, mentre sulla sinistra della villa si apre la celebre Danger Room, dotata di pareti riconfigurabili e accessori interattivi per allenamenti senza fine.

Per chi desidera un progetto di costruzione coinvolgente, questo set fa parte della linea LEGO per adulti, offrendo un’esperienza creativa ineguagliabile. Ogni dettaglio, come Cerebro e il tetto esplosivo attivabile, contribuisce a rendere il modello ancora più dinamico e sorprendente.

Questa riproduzione dettagliata non è solo un'esperienza di costruzione, ma anche un pezzo da collezione imperdibile per ogni appassionato di LEGO Marvel. Non fatevelo sfuggire: prenotate oggi stesso e immergetevi in un mondo di creatività e divertimento!

