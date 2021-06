Nuove criptovalute su Revolut, c’è anche Doge!

Revolut è una società di tecnologia finanziaria, con sede nel Regno Unito, che offre ai suoi clienti numerosi servizi bancari via app. Negli ultimi mesi ha scelto di sostenere attivamente una maggiore accessibilità dei Bitcoin e delle criptovalute in generale. Dalla scorsa settimana hanno avuto inizio i “New Token Tuesdays“: ogni martedì Revolut aggiungerà nuove criptovalute a quelle già disponibili in app. L’update di questa settimana ha visto l’aggiunta di Dogecoin al portfolio di Revolut. Come mai l’azienda ha scelto proprio questo bitcoin?

Il supporto a Doge da parte di Revolut è stato fortemente richiesto dai fan, come raccontato da Edward Cooper, direttore del ramo cripto: “Ho già detto che il 2021 sarebbe stato l’anno delle criptovalute e Revolut è qui per sustanziare questa promessa. Una delle principali richieste degli utenti negli ultimi mesi è stata l’aggiunta di Dogecoin e li abbiamo ascoltati. Dogecoin è ora disponibile in-app, tutti gli appassionati di criptovalute e tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo mondo possono finalmente acquistare e vendere con questo popolare bitcoin”.



Il supporto di Revolut arriva in un momento complesso per Dogecoin: sembra che Elon Musk stia prendendo le distanze, mentre altri esperti del settore – come Vitalik Buterin, cocreatore di Ethereum – hanno mostrato seri dubbi riguardo questo bitcoin. L’impegno di Revolut nel supporto alle criptovalute, compreso Dogecoin, non è isolato: altre società della finanza, come Vivid e Paypal, stanno aggiornando le loro app per semplificare l’uso di questi strumenti.

Revolut ha ricordato come gli asset in criptovaluta potrebbero essere un investimento non appropriato per tutti. L’azienda suggerisce agli investitori, siano neofiti o già esperti, di studiare con attenzione i bitcoin e di avvicinarsi a questi asset considerandone la volatilità, informandosi sulle opportunità e sui rischi a essi legati – una linea condivisa dagli analisti di Goldman Sachs e indipendenti.