Nuovo o ricondizionato? Non importa, perché su eBay risparmi sempre con questi coupon

Quando si tratta di acquistare elettronica e tecnologia online, eBay rappresenta una delle piattaforme più popolari, grazie alla varietà dei prodotti e alle numerose opportunità di risparmio. Se state cercando di fare acquisti intelligenti, non importa se scegliete un prodotto nuovo o ricondizionato, perché eBay ha lanciato due codici sconto pensati proprio per voi. Con queste offerte, potrete ottenere uno sconto extra su una vasta gamma di articoli, rendendo ancora più vantaggioso l'acquisto.

Coupon eBay, perché approfittarne?

Il primo codice sconto, "TECHAPR25", offre un 5% di sconto extra su articoli nuovi, con un minimo di spesa di 20€. Potrete risparmiare fino a 45€ per ogni ordine, una cifra significativa che renderà il vostro acquisto ancora più conveniente. Questo coupon è valido su diverse categorie, tra cui telefonia fissa e mobile, informatica, TV, audio e video, videogiochi, fotografia e video, elettrodomestici, bricolage e fai da te, oltre a strumenti per l'acconciatura. Insomma, c'è davvero l’imbarazzo della scelta su cosa acquistare, a partire dalla PS5 Pro, un prodotto che potrete acquistare a un prezzo decisamente più competitivo grazie a questa promozione.

Per chi invece preferisce acquistare articoli ricondizionati, eBay ha pensato a un secondo coupon: "REFURBAPR25". Questo codice offre il 10% di sconto extra sui prodotti ricondizionati, con un risparmio massimo di 45€ per ogni ordine. È perfetto se cercate articoli di qualità a prezzi più bassi. I prodotti ricondizionati, infatti, sono una scelta ottima per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità, soprattutto su dispositivi come smartphone, console e altro ancora. I coupon sono validi fino al 13 aprile, quindi c'è tempo per approfittarne.

Tra i prodotti più interessanti sui quali potrete utilizzare il primo codice sconto, spicca sicuramente la PS5 Pro, un acquisto ideale per gli appassionati di videogiochi. Non solo, anche la PS5 Slim e le mini console sono tra gli articoli più appetibili, specialmente se siete in cerca di un'ottima esperienza di gioco a un prezzo più contenuto. Se invece siete appassionati di fotografia, anche su fotocamere e videocamere il risparmio potrebbe fare la differenza, rendendo l'acquisto di un dispositivo di alta qualità ancora più conveniente.

Per quanto riguarda i prodotti ricondizionati, tra gli articoli più ricercati ci sono sicuramente gli iPhone, in particolare modelli come l'iPhone 12. Questi modelli offrono prestazioni eccellenti a un prezzo inferiore rispetto ai modelli nuovi. Se siete più orientati verso Android, i modelli come il Galaxy A52s o il Mate 40 Pro potrebbero essere ottime scelte, entrambe soluzioni valide e con caratteristiche di tutto rispetto ancora oggi, perfette per chi cerca un telefono di qualità spendendo poco e quasi pari al nuovo.

