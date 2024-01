Nuovo record, ecco la stampante 3D più veloce del mondo

Quando si parla di stampa in 3D, l'attesa è una virtù. Tuttavia, Monika McWuff ha dimostrato che la pazienza non è sempre necessaria quando si tratta di stampare un Benchy 3D. La talentuosa maker è riuscita a rompere il record mondiale, stampando un Benchy in soli 2 minuti e 9 secondi con la sua stampante personalizzata Ender 3 Pro.

Le stampanti 3D tradizionali richiedono ore per completare progetti di medie dimensioni, ma McWuff ha dimostrato che con la giusta modifica e creatività, si può ottenere un risultato ben superiore. Il Benchy, un modello di barca spesso utilizzato per testare le capacità delle stampanti, è stato prodotto con un flusso di 120mm/s³, un risultato sorprendente che ha spazzato via il precedente record di 2 minuti e 40 secondi stabilito nel 2022.

La stampante Ender 3 Pro di McWuff è stata sottoposta a un processo di modifica che ha trasformato l'originale in una macchina praticamente unica nel suo genere. McWuff ha sostituito le aste Z con cinghie, grazie alla Belt Driven Ender 3 di KevinAkaSam, garantendo una precisione e una sincronizzazione impeccabili durante la stampa. Altre modifiche includono l'utilizzo di un ventilatore da pavimento per il raffreddamento e la fissazione della stampante a una piastra di gomma da palestra, un tocco davvero... geniale, sotto molti aspetti.

Infine, è stato utilizzato OrcaSlicer, con Monika che ha personalizzato manualmente il codice G per regolare la temperatura in diverse fasi della stampa.

Ma la parte davvero interessante è che McWuff è relativamente nuova nel mondo della stampa 3D, avendo acquistato la sua prima Ender 3 Pro meno di un anno fa per realizzare parti per un'auto radiocomandata. La sua determinazione e la passione per l'ottimizzazione l'hanno portata a diventare una vera esperta nel campo, superando anche maker più esperti nel processo. Insomma, la passione può davvero portare a risultati notevoli.