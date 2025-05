Il 4 maggio alle 18:00 si disputerà una delle partite più attese della Serie A, con la Roma che ospiterà la Fiorentina allo Stadio Olimpico di Roma. Se non potete essere presenti sugli spalti, non preoccupatevi: l'incontro sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn, Sky e Now, per permettere a tutti gli appassionati di seguire la sfida in tempo reale, ovunque si trovino. Per coloro che si trovano all'estero, non c'è bisogno di rinunciare alla visione della partita: grazie a una VPN, sarà possibile accedere ai servizi di streaming italiani e vivere l'emozione della Serie A come se foste in Italia.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Roma - Fiorentina in TV e streaming

La partita Roma - Fiorentina è prevista per le 18:00 del 4 maggio e sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky e Now.

Come arrivano le due squadre

La Roma arriva a questo incontro con una forma positiva, avendo ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 partite di campionato. I giallorossi stanno dimostrando un buon equilibrio tra attacco e difesa, e occupano attualmente il 6° posto in classifica, a caccia di un piazzamento in zona Europa. L'allenatore José Mourinho è riuscito a consolidare il gruppo, e l'obiettivo della squadra resta quello di consolidare la posizione e, se possibile, migliorare la propria classifica per qualificarsi alle competizioni europee.

La Fiorentina, dal canto suo, arriva a questo incontro con un bilancio altrettanto positivo: 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 gare. La squadra viola, allenata da Vincenzo Italiano, ha trovato continuità e solidità, ed è attualmente in 8° posizione in classifica. La Fiorentina cercherà di sfruttare la sua fase positiva per avvicinarsi ulteriormente alla zona europea, mantenendo alta la concentrazione e la determinazione.

Probabili formazioni Roma - Fiorentina

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saeleamekers, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Comuzzo; Folorunsho, Mandragora, Fagioli, Adli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova all'estero, seguire Roma - Fiorentina in diretta è più semplice che mai. Le piattaforme Dazn, Sky e Now offrono l'opportunità di vedere la partita in streaming, ma potrebbe essere necessario un piccolo trucco se ci si trova fuori dall'Italia: l'uso di una VPN consente di "mascherare" la propria posizione e simulare una connessione dall'Italia. In questo modo, potrete accedere ai servizi di streaming come se foste a casa, senza perdere neanche un minuto dell'azione. È fondamentale scegliere una delle migliori VPN per garantire una connessione stabile e sicura, assicurandosi di non incorrere in limitazioni geografiche.