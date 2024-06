Occhiali da sole? Scopri le offerte outlet di Hawkers! Sconti oltre il 60%!

Cercate occhiali da sole eleganti per un evento speciale o un modello casual per il quotidiano? Le attuali offerte fino al 60% di Hawkers non possono passare inosservate. Con una vasta selezione di modelli alla moda perfetti per l'estate, potrete trovare occhiali adatti a ogni stile personale. Approfittate degli sconti fino al 60% per acquistarli anche a meno di 20€. Tuttavia, per evitare le spese di spedizione, considerate di spendere almeno 50€.

Vedi offerte su Hawkers

Occhiali da sole Hawkers, perché approfittarne?

Hawkers propone una vasta gamma di occhiali da sole perfetti per ogni occasione. Se siete in cerca di un paio di occhiali che uniscono stile e funzionalità, non perdete l'opportunità di scoprire, ad esempio, gli Inwood - Carey Full Brown. Questi occhiali sono offerti a soli 24.75€ invece di 54.99€, una proposta davvero allettante.

Il design unisex di questi occhiali li rende perfetti per chiunque, mentre il loro look bold con montatura quadrata in acetato lucido di alta qualità è in grado di attirare tutti gli sguardi. Le aste e la parte inferiore del frontale di colore marrone traslucido si combinano armoniosamente con le lenti marroni e il frontale superiore, conferendo un aspetto moderno.

Il ponte in stampa havana scuro aggiunge un tocco di contrasto, rendendoli un must-have per l'estate. Questi modelli non sono solo belli da vedere, ma anche eccezionali dal punto di vista tecnico. Le lenti TR18 con sigillo Eastman garantiscono una qualità ottica superiore e una buona resistenza, offrendo al contempo materiali eco-sostenibili. La protezione 100% UV e la categoria filtro 3, con una colorazione sufficientemente scura per ambienti esterni con luce diretta del sole, assicurano che i vostri occhi siano sempre protetti. Insomma, ottime opportunità per aggiungere un tocco di eleganza e protezione ai vostri outfit estivi senza spendere troppo.

