Occhio alle truffe con il codice QR, rubati 15mila euro a una sola persona

Una donna di 71 anni di Thornaby, nel Nord Est dell'Inghilterra, è caduta vittima di una sofisticata truffa con codici QR, finendo per perdere circa 15.000 euro. La truffa è avvenuta tramite un codice QR incollato sulla macchina per pagare il parcheggio in stazione: la donna ha scansionato il codice, credendo di pagare il parcheggio, ma in verità aveva caricato una pagina truffaldina.

Una volta che la donna ha inserito le sue informazioni di pagamento, gli autori della truffa hanno prontamente ottenuto i dettagli della sua carta e li hanno utilizzati per ottenere un prestito a suo nome. La banca della donna ha prontamente bloccato le transazioni fraudolente, ma il danno era già stato fatto.

Secondo la BBC ci sono indagini almeno 1.200 “truffe del QR code” solo in Gran Bretagna, e probabilmente la situazione non è migliore nel resto nel mondo. Le autorità britanniche riportano che in un caso il danno ammonta a 13.000 sterline, cioè circa 15mila euro.

Usando questi codici i criminali inducono la vittima a visitare pagine web pericolose, e a quel punto potrebbe non esserci limite a ciò che possono fare. Non è da escludere nemmeno l’introduzione nel conto bancario - un’eventualità remota ma con possibilità superiori a zero - l’articolo della BBC riporta almeno un caso reale infatti.

Il problema è sotto agli occhi di tutti: i codici QR sono ovunque. Naturalmente non sono tutti usati per effettuare pagamento, ma sono davvero pervasivi. E di conseguenza diventa estremamente facile sostituirli con quelli falsi, mettendo in atto la truffa.

Prima di scannerizzare un codice QR, è essenziale ispezionare attentamente l'aspetto e il contesto. Se sembra sospetto o fuori posto, è meglio evitarne l'uso.

