PREZZO BOMBA! Set LEGO Super Mario: Il potente Bowser al 19%

Per gli amanti dell'universo di Mario e i costruttori di LEGO in cerca di una nuova sfida stimolante, il set LEGO Super Mario - Il Potente Bowser offre un'opportunità irresistibile. Attualmente disponibile su Amazon al prezzo speciale di soli €219,99 anziché €269,99, questo set presenta uno sconto del 19%, rendendolo ancora più allettante.

Set LEGO Super Mario - Il Potente Bowser, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo emozionante kit di costruzione celebra il famoso antagonista di Mario, risultando perfetto per coloro che amano creare, e mostrare, dei modelli unici e ricchi di elementi interattivi. Bowser è realizzato con braccia, gambe e coda snodabili, consentendo varie pose per una personalizzazione del display. Le sue imponenti dimensioni, con un'altezza di 32 cm e una larghezza di 41 cm, lo trasformano in un pezzo da esposizione che attirerà l'attenzione e susciterà ammirazione in qualsiasi ambiente.

Realizzato con degli inediti mattoncini LEGO, pensati per rendere maggiormente dettagliati gli spuntoni, e dotato di occhi rotanti per un tocco di interattività, il set si completa con una piattaforma da battaglia, torri distruttibili, un blocco POW e la possibilità di interagire con i personaggi della linea LEGO Super Mario. È l'ideale per i collezionisti che cercano un capolavoro da esporre e per i giocatori desiderosi di espandere la loro avventura interattiva nel mondo di Super Mario.

Il set LEGO Super Mario - Il Potente Bowser vi conquisterà per la fedeltà ai dettagli e la possibilità di dare vita al celebre antagonista di Super Mario. Con il prezzo scontato da €269,99 a €219,99, rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati e gli amanti del modellismo. Concedetevi, o regalate, una sorpresa speciale, approfittando di questo affascinante modello che vi farà rivivere le emozioni del mondo di Mario con un tocco di nostalgia.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!