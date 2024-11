Offerta ricondizionato! Aggiungi il coupon e fai l'affare su questa De Longhi

Approfittate di un'opportunità imperdibile: oltre ai forti ribassi tipici di fine novembre, grazie al vantaggio del ricondizionato, potrete ottenere un vero affare sulla macchina da caffè automatica De Longhi Dinamica Aroma Bar. Con un prezzo di listino di circa 800€, questa macchina, grazie all'offerta ricondizionata su eBay e al coupon "PSPRNOV24", è disponibile a soli 384,90€, consentendovi di concludere un acquisto vantaggioso senza dover rinunciare a qualità, pur scegliendo un prodotto ricondizionato anziché nuovo.

N.B: ricordatevi vi inserire il coupon "PSPRNOV24" per ricevere lo sconto extra al momento del pagamento.

Vedi offerta su eBay

De Longhi Dinamica Aroma Bar, perché approfittarne?

Non c’è motivo di temere la qualità di un ricondizionato, anzi: la De Longhi Dinamica Aroma Bar che troverete su eBay è un prodotto certificato, ricondizionato con cura e testato per garantire le stesse prestazioni di un prodotto nuovo. Ogni macchina è stata accuratamente ispezionata, pulita e rimessa in perfette condizioni funzionali, e viene venduta con garanzia, assicurandoti così una lunga durata e affidabilità. Con il vantaggio di un prezzo decisamente più basso rispetto al nuovo, avrete accesso a una macchina da caffè premium, che vi consentirà di preparare il caffè come al bar.

La De Longhi Dinamica Aroma Bar non è solo un acquisto conveniente, ma anche un investimento in qualità. Grazie al suo pannello di controllo intelligente con icone touch a colori, la macchina è facile da usare. Potrete scegliere tra 4 opzioni di bevande preimpostate con un semplice tocco, personalizzando la preparazione in base ai vostri gusti. Inoltre, la funzione one-touch per la pulizia rende la manutenzione quotidiana della macchina ancora più semplice, per un'esperienza senza pensieri.

Tra le caratteristiche più apprezzabili di questa macchina, spicca la tecnologia LatteCrema Hot, che permette di preparare una cremosa schiuma di latte alla temperatura perfetta, ideale per cappuccini e latte macchiato. La caraffa del latte è inoltre dotata di un sistema di pulizia automatica con un solo tocco, per garantirvi sempre un caffè fresco e senza residui di latte. Il sistema Twin Shot permette di preparare due tazzine di caffè contemporaneamente, controllando la temperatura durante la preparazione e riscaldando solo la quantità di acqua necessaria, per un risultato ottimale. Inoltre, all’interno della confezione troverete tutto il necessario per una preparazione perfetta: la caraffa LatteCrema Hot, il dosatore per caffè premacinato, il test per la durezza dell’acqua, il filtro addolcitore per l’acqua e lo scovolino per la pulizia.

Vedi offerta su eBay