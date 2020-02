Offerte del giorno Amazon, 50% di sconto su Samsung Powerbot e telecamere Arlo

Come saprete, sin dall’inizio della settimana su Amazon si avvicendano le ottime offerte della Amazon Gaming Week: una serie di sconti dedicati al mondo del gaming, con promozioni che spaziano dall’hardware PC sino ai videogiochi, passando per mouse, cuffie, tastiere e quant’altro possa servire a metter su una postazione gaming con tutti i crismi.

Verrebbe da pensare che, a questo punto, lo store sia impegnato esclusivamente su quello, lasciando da parte le restanti promozioni, e invece non solo Amazon non sembrerebbe intenzionata a mollare il colpo, quando ecco che stamattina se ne viene fuori con offerte davvero ottime su vari articoli tech, tra cui spicca sembra ombra di dubbio la promozione relativa all’aspirapolvere robot Samsung POWERbot VR7000.

Tra i prodotti di punta di Samsung, e tra i migliori aspirapolvere robot del mercato, il Samsung POWERbot VR7000 (di cui per altro esiste una curiosa versione a tema Star Wars), è un aspirapolvere robot che unisce ai tradizionali sistema a spazzole anche un sistema di aspirazione CycloneForce, che garantisce, stando a Samsung, “una forza aspirante 40 volte superiore ai tradizionali modelli robot con funzionamento meccanico”. Sostanzialmente laddove altri aspirapolvere robot raccolgono la polvere per mezzo della roteazione di alcune spazzole, il Samsung POWERbot VR7000 si occupa di raccogliere la polvere aspirandola tramite un motore, un po’ come accade per gli aspirapolvere tradizionali. Questo effettivamente migliora le prestazioni del prodotto e, grazie alla funzione Edge Clean Master, si assicura anche di pulire adeguatamente i bordi e gli angoli delle pareti. L’aspirapolvere dispone inoltre di un sistema di programmazione che permette di organizzare i cicli di pulizia giornalieri o settimanali, ed è in grado di rilevare la tipologia di superficie su cui si trova per adeguare di conseguenza la potenza di aspirazione.

Insomma, si tratta di un ottimo prodotto, tant’è che viene generalmente venduto ad un prezzo molto generoso: ben 629,00€ che grazie ad Amazon, tuttavia, scendono oggi a soli 299,99€, con uno sconto pari al 52% del prezzo originale! Fidatevi: è un affare! E non finisce qui, perché oltre al Samsung POWERbot VR7000 sono molte altre le offerte disponibili oggi, dalle videocamere Arlo ai prodotti Trust, passando per diverse offerte dedicate al mondo smartphone. Prodotti ottimi che, come al solito, ci siamo prodigati di inserire per voi in una piccola lista contenente quelli che, a nostro giudizio, sono i migliori prodotti in sconto presenti oggi su Amazon. L’invito è comunque quello di dare un’occhiata all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

