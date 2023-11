Parte il Black Friday Bello Bello di Unieuro, super offerte fino al 15 novembre

Se state cercando occasioni di risparmio strepitose, siamo lieti di annunciarvi che, a partire da oggi 9 novembre, è ufficialmente iniziato il Black Friday di Unieuro, aggiungendosi così alla lista degli store che hanno anticipato le offerte diverse settimane prima della vera e propria giornata del Black Friday. Inoltre, durante il giorno stesso, crediamo che ci saranno eventi speciali con altre offerte esclusive dedicate esclusivamente a quel giorno.

Nel frattempo, diamo un'occhiata a ciò che Unieuro ha in serbo per voi fino al 15 novembre, data in cui si concluderà questa prima ondata di offerte di novembre. Come al solito, le categorie di prodotti scontati sono quelle classiche di Unieuro, quindi avrete la possibilità di trovare sconti sui migliori smartphone del momento, così come su vari prodotti di elettronica di consumo, che includono piccoli e grandi elettrodomestici di ogni tipo.

Black Friday Bello Bello, chi dovrebbe approfittarne?

Siccome si tratta di un'iniziativa che punta a offrire le migliori offerte dell'anno, chiunque sia alla ricerca di sconti considerevoli su prodotti tech e di elettronica dovrebbe valutare se è il caso di accaparrarsi qualche prodotto. Se state creando una smart home e vi serve un assistente vocale per gestire i vari dispositivi connessi, per voi c'è il Google Nest Hub di 2° generazione, un prodotto che solitamente lo si trova in sconto ma raramente a soli 49,99€. Questo assistente vocale non sarà solo una valida alternativa agli Echo Dot con Alexa, ma sarà anche ideale per chi vuole gestire la propria domotica e ottenere risposte rapide e precise alle proprie domande grazie al suo schermo integrato.

Dovreste poi approfittarne se siete alla ricerca di un notebook premium. In particolare, vi segnaliamo il Samsung Galaxy Book3 360, disponibile a un prezzo ben inferiore rispetto a quello offerto attualmente da molti altri store. Parliamo di un portatile che costa 1.699,00€, ultra leggero, con schermo Super AMOLED e utilizzabile anche come un grosso tablet, proposto a soli 899,90€. Questo modello Samsung non è il solito notebook, ma offre funzioni avanzate e un ecosistema che lo renderà perfetto per chi possiede uno smartphone della stessa marca, permettendovi di trasferire e modificare file in modo innovativo, senza bisogno di cavi o Bluetooth esterni.

I due prodotti sopra citati sono sicuramente i più interessanti di questa promozione Unieuro e vi abbiamo spiegato perché vale la pena approfittarne e chi dovrebbe acquistarli. Tuttavia, ci sono molti altri prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, prodotti che possono essere pagati anche a rate senza interessi con PayPal o Klarna.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Unieuro dedicata alla promozione, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare delle offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

