Partecipa al concorso Best Western e prova a vincere UN VIAGGIO per 2 persone!

Per tutti gli amanti dei viaggi, Best Western offre un’opportunità imperdibile per vivere un’esperienza unica e indimenticabile. Partecipando al concorso gratuito "Un viaggio per Natale", attivo fino al 10 dicembre 2024 su Instagram, potreste essere tra i fortunati vincitori di un soggiorno di due notti per due persone con colazione inclusa in uno degli hotel Best Western sparsi in tutta Italia. Questa iniziativa è perfetta per chi desidera regalarsi o condividere un momento speciale durante le festività natalizie.

Concorso Best Western, come partecipare

Partecipare al concorso è facile e gratuito, aperto a chiunque voglia tentare la fortuna. Per iscriversi, è necessario seguire il profilo Instagram ufficiale di Best Western Italia @bestwesternitalia e mettere "Mi piace" al post del concorso. Nel commento, bisogna taggare un amico e utilizzare l’hashtag dedicato #unviaggiopernatale. Con questi semplici passaggi, avrete la possibilità di entrare nell'estrazione finale e aggiudicarvi uno dei cinque voucher "Cadeau" in palio.

Ogni voucher ha un valore di €179 e consente un soggiorno di due notti per due persone in uno degli hotel Best Western aderenti all'iniziativa, garantendo comfort e qualità in alcune delle destinazioni più belle d’Italia. I vincitori saranno annunciati entro il 13 dicembre 2024, pronti a vivere un Natale all'insegna del relax e dell’ospitalità.

Questa iniziativa rappresenta non solo un’occasione per scoprire le eccellenze dell’ospitalità Best Western, ma anche per vivere momenti speciali con una persona cara in uno scenario suggestivo. Per maggiori informazioni e per consultare il regolamento completo del concorso, visitate il sito ufficiale Best Western Italia o il loro profilo Instagram.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità. Seguite subito @bestwesternitalia, partecipate al concorso e provate a vincere un’esperienza da sogno! Buona fortuna a tutti i partecipanti e che vinca il più fortunato!

