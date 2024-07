Paura di accendere il condizionatore? Ecco come rinfrescare la bolletta!

L'estate porta con sé non solo giornate più lunghe e soleggiate, ma anche un'opportunità unica per chi desidera investire in energia solare. Anker Solix lancia una serie di sconti su pannelli solari e sistemi di accumulo energetico, che permette di portarsi a casa un impianto di pannelli solari da balcone con una batteria dedicata a un prezzo davvero molto conveniente.

Grazie alla speciale promozione estiva di Anker Solix, infatti, l’azienda offre sconti fino a €1.100 per chi sceglie uno dei kit disponibili sul loro sito.

Solarbank 2 E1600

Anker Solix è un marchio noto per l'innovazione nel campo delle soluzioni energetiche. I loro prodotti, tra cui pannelli solari e sistemi di accumulo, sono progettati per massimizzare l'efficienza energetica e ridurre i costi. Tra le principali offerte troviamo il Solarbank 2 E1600 Pro e il Solarbank 2 E1600 Plus, sistemi avanzati di accumulo energetico pensati per integrare perfettamente l'energia solare nelle abitazioni.

Il Solarbank 2 E1600 Pro è il prodotto di punta di Anker Solix. Si tratta di un accumulo da ben 1600 Wh, da abbinare ai pannelli solari (ma si può caricare anche dalla normale rete elettrica). La sua grande capacità è ideale perché permette di “mettere da parte” l’energia solare, e usarla poi di notte o quando ci serve.

Il Solarbank 2 E1600 Pro aiuta ad abbassare le bollette elettriche, proprio perché potremo usare l’energia solare sia quando c’è il sole sia in altri momenti; prenderemo quindi meno elettricità dalla rete, e alla fine la bolletta sarà un po’ più leggera. Vale la pena ricordare che l’energia solare è gratis, e l'investimento si ammortizza proprio risparmiando sulla bolletta.

L'accumulo di energia solare consente di ridurre significativamente i costi energetici, diminuendo la dipendenza dall'elettricità fornita dalla rete. Nel lungo periodo, questo sistema può portare a risparmi considerevoli sulle spese energetiche, offrendo una soluzione affidabile per chi desidera aumentare la propria autonomia energetica.

A chi servono questi prodotti?

I prodotti Anker Solix sono pensati per una vasta gamma di utenti, dai proprietari di abitazioni ai piccoli imprenditori. I pannelli solari e i sistemi di accumulo sono particolarmente utili per:

Proprietari di abitazioni : riduzione delle bollette energetiche e maggiore indipendenza dalla rete elettrica.

: riduzione delle bollette energetiche e maggiore indipendenza dalla rete elettrica. Imprese : risparmio sui costi operativi e miglioramento dell'efficienza energetica.

: risparmio sui costi operativi e miglioramento dell'efficienza energetica. Ambienti rurali: accesso affidabile all'energia in aree con infrastrutture elettriche limitate.

Anker Solix ha preparato una serie di sconti significativi su diversi prodotti:

Prodotto Prezzo Iniziale Prezzo Scontato Sconto Link all'Offerta Solarbank 2 E1600 Pro €1,599.00 €1,399.00 €200.00 Link all'offerta Solarbank 2 E1600 Plus €1,399.00 €1,199.00 €200.00 Link all'offerta Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro + 2* 435 W bifacciale* €2,099.00 €1,699.00 €400.00 Link all'offerta Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro + 4* 435 W bifacciale* €2,599.00 €1,999.00 €600.00 Link all'offerta Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus + 2* 435 W bifacciale* €1,899.00 €1,499.00 €400.00 Link all'offerta

Inoltre, acquistando uno dei Solarbank 2 E1600 Pro o Plus, si riceve in omaggio un Anker SOLIX Smart Meter del valore di €129.

Perché Investire in Energia Solare?

L'energia solare è una risorsa energetica abbondante, sostenibile e basso costo. Convertirla in energia elettrica non.è semplicissimo, ma ci riusciamo con un sistema di pannelli solari come questo.

Investire in pannelli solari e sistemi di accumulo energetico non solo riduce la dipendenza dai combustibili fossili, ma offre anche un risparmio significativo sulle bollette energetiche. Inoltre, le soluzioni di Anker Solix sono progettate per essere facilmente installabili, anche su balconi, rendendole accessibili a un vasto pubblico.

Miglior prezzo garantito

Anker Solix garantisce il miglior prezzo per tutti gli acquisti effettuati sul loro sito durante il periodo promozionale, dal 1 luglio al 21 luglio. Questo assicura che i clienti non trovino offerte migliori altrove e possano acquistare con fiducia.