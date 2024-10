La puoi usare sia dentro che fuori. Sicurezza al TOP, proprio come il prezzo di oggi

Se siete tra coloro che hanno già un sistema Bridge Hue di Philips o state pensando di prenderlo per entrare in questo ecosistema di dispostivi connessi, oggi potete valutare di migliorare la sicurezza domestica della vostra residenza con una telecamere di sicurezza innovativa. Prodotta ovviamente da Philips, oggi è al suo miglior prezzo, permettendovi di acquistarla a 179,99€ anziché 249,99€.

Philips Hue Secure, chi dovrebbe acquistarla?

Questa Philips Hue è ideale per chi desidera rafforzare la sicurezza domestica senza rinunciare a comfort e facilità d'uso. Grazie alla sua definizione a 1080p e alla visione notturna, è possibile ottenere un flusso video chiaro e dettagliato in ogni momento del giorno. È particolarmente consigliata per coloro che trascorrono molto tempo fuori casa e desiderano monitorare i propri ambienti a distanza, grazie anche alle notifiche push che avvisano immediatamente in caso di movimento o suono anomalo.

L'audio bidirezionale e il microfono integrato permettono di comunicare con chi si trova nell'ambiente osservato, aggiungendo così un ulteriore livello di interattività e controllo. Per coloro che cercano di conciliare la vita lavorativa con la sicurezza domestica, questa Philips offre una soluzione comoda e altamente efficace. Questo dispositivo si adatta perfettamente anche a chi ama la tecnologia smart home e cerca di implementare soluzioni che possono essere gestite comodamente da smartphone o tablet.

In aggiunta, la funzione di simulazione di presenza può dissuadere potenziali intrusi, facendo di questo prodotto una scelta eccellente per migliorare la sicurezza senza dover compiere sacrifici in termini di design e funzionalità. A un prezzo di 179,99€, considerata la qualità e le caratteristiche offerte, rappresenta un’opportunità da non perdere per chi considera la sicurezza un aspetto imprescindibile del proprio ambiente domestico.

