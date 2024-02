SVUOTATUTTO AMAZON: lampadine smart Philips con Bridge Hue in sconto del 20%

Se siete interessati non solo alle eccellenti lampadine smart Philips, ma anche al relativo Philips Hue Bridge, che funge da ponte tra le lampadine e l'app per consentire di collegare fino a 50 lampadine contemporaneamente, vi consigliamo di dare un'occhiata all'offerta che Amazon sta proponendo a questo Starter Kit di Philips. Invece di 149,95€, lo potete acquistare oggi a soli 101,99€.

Philips Hue White & Color Ambiance Starter Kit, chi dovrebbe acquistarlo?

L'offerta del Philips Hue White & Color Ambiance Starter Kit, al prezzo di 101,99€, rappresenta un ottimo acquisto per chi desidera trasformare l'atmosfera della propria casa attraverso l'illuminazione. Grazie alle 2 lampadine incluse, capaci di offrire fino a 16 milioni di colori, questo kit è consigliato per gli amanti di design d'interni che vogliono creare ambienti personalizzati con facilità. Inoltre, è perfetto per chi cerca una soluzione smart per la gestione della luce in casa, data la possibilità di controllare le lampadine direttamente dallo smartphone tramite Bluetooth e l'app dedicata.

Il Philips Hue White & Color Ambiance Starter Kit soddisfa quindi le esigenze di coloro che desiderano avere un controllo completo sull'illuminazione domestica, sperimentando con colori e intensità diverse per ogni occasione. Incluso nel kit, il Hue Bridge amplia le possibilità di personalizzazione, permettendo di collegare fino a 50 apparecchi di illuminazione al sistema Smart Hue. Pertanto, è raccomandato per gli utenti che mirano a creare un ecosistema di illuminazione smart esteso e integrato all'interno della propria abitazione.

Con un risparmio di circa 50€ sul prezzo pieno, è l'investimento ideale per chi cerca di elevare l'esperienza abitativa attraverso la tecnologia, garantendo al contempo facilità d'uso e una vasta gamma di opzioni di personalizzazione. Consigliamo dunque l'acquisto di questo starter kit a chi desidera esplorare le potenzialità di una casa smart.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!