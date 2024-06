Scopri il ferro da stiro Philips sotto i 200€ solo su Unieuro

Spesso alcune offerte compaiono contemporaneamente su diversi store online, ma una delle attuali promozioni su Unieuro è davvero unica. In particolare, il portale offre il ferro da stiro Philips PerfectCare PSG7040 a soli 199,99€, un prezzo che negli altri negozi supera facilmente i 200€.

Philips PerfectCare PSG7040, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Philips PerfectCare PSG7040 è studiato con cura per coloro che cercano non solo efficienza e velocità nello stirare, ma anche un alleato affidabile per trattare tutti i tipi di tessuti senza il timore di danneggiarli. La tecnologia OptimalTEMP è ciò che lo rende perfetto per famiglie e persone indaffarate che necessitano di passare dal cotone alla seta senza cambiare impostazioni o aspettare che il ferro si riscaldi o si raffreddi.

Grazie alla sua piastra SteamGlide Elite, è ideale per chi non vuole compromessi sulla qualità della stiratura, cercando allo stesso tempo una scorrevolezza senza eguali e la massima resistenza ai graffi. Per chi desidera stirare grandi quantità di biancheria, il serbatoio d'acqua da 1,8L rimovibile, e la possibilità di utilizzo continuo fino a 2 ore, offrono un sollievo durante l'uso, riducendo il tempo speso in questa faccenda domestica.

Inoltre, l'attenzione alla manutenzione viene semplificata grazie alla tecnologia Easy De-Calc, rendendo il Philips PerfectCare PSG7040 un prodotto eccellente per chi pretende performance di stiratura di alto livello senza la seccatura della manutenzione. Con una potenza di 2100W e un colpo di vapore di 600g, è ideale per eliminare anche le pieghe più ostinate, soddisfacendo le necessità di coloro che cercano risultati professionali a casa propria.

