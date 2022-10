Continua la nostra rassegna di offerte dei Prime Day di Amazon che, come vi stiamo raccontando in queste ore, parrebbero più intenzionati che mai a distogliere il pensiero degli acquirenti della rete, a quello che dovrebbe essere l’unico punto di riferimento del mondo delle offerte di fine anno, ovvero il tanto atteso Black Friday.

Amazon, tuttavia, sembra non avere troppa voglia di attendere l’ormai celebratissimo “Venerdì Nero”, e questo Prime Day ce lo sta ben dimostrando, vista la quantità e la qualità degli sconti coinvolti a cui, ora, si aggiunge anche uno elettrodomestico di grande qualità e pregio, scontato di oltre il 40%!

Stiamo parlando dell’ottimo forno elettrico per pizze Ferrari G3, già protagonista, in passato, di alcune ottime offerte su Amazon e eBay, ed oggi venduto ad appena 96,99€, con uno sconto del 41% rispetto al prezzo proposto dal produttore di 164,50€!

Uno sconto niente male, per un prodotto che vi permetterà di ottenere, in pochi minuti, una pizza cotta con la stessa qualità di un forno professionale, cosa resa possibile dalla sua particolare realizzazione tecnica che, anzitutto, permette al corpo riscaldante (per altro di forma circolare, così da irradiare in modo uniforme il calore), di raggiungere la temperatura di 400° in pochissimi minuti, anche al momento dell’accensione!

Questo significa che vi occorreranno appena 5 minuti per una pizza coi fiocchi, degna di una pizzeria o di un ristorante, ma preparata e servita direttamente sul tavolo di casa, con il minimo dello sforzo. Qualora, poi, siate preoccupati per la bolletta elettrica non temete! Pur con la sua potenza di 1200 W il Ferrari G3 è progettato per ottimizzare i consumi, così che la pizza non pesi né sul portafogli, né sulla bolletta.

Dulcis in fundo, questo splendido elettrodomestico arriverà a casa vostra incluso anche di un pratico ricettario (ottimo per chi è alle prime armi con pizze e impasti), oltre che di una pratica paletta in alluminio alimentare.

