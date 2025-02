Pokémon Day 2025: l'anno di Eevee tra eventi e sorprese

Domani 27 febbraio si celebrerà il Pokémon Day 2025, l’evento annuale che commemora il lancio dei primi videogiochi Pokémon in Giappone. The Pokémon Company International ha annunciato un programma ricco di iniziative, con un’attenzione particolare a Eevee e le sue evoluzioni, rendendo questa edizione un vero e proprio tributo al celebre Pokémon Evoluzione. Tra presentazioni in diretta, eventi speciali e contenuti a tema disponibili per l'acquisto su eBay, gli appassionati avranno numerose occasioni per immergersi nel mondo Pokémon.

Come ogni anno, il Pokémon Day sarà caratterizzato dalla presentazione Pokémon Presents, in programma il 27 febbraio alle ore 15:00 (ora italiana). L’evento, trasmesso in diretta streaming su YouTube e Twitch, offrirà aggiornamenti e novità riguardanti l’universo Pokémon, con possibili annunci legati ai videogiochi, al gioco di carte collezionabili (GCC) e alle serie animate. Inoltre, fino a fine febbraio, i fan potranno partecipare a iniziative tematiche dedicate a Eevee e alle sue evoluzioni, che spaziano dal merchandising ai tornei di gioco organizzati dalle Leghe Pokémon.

Pokémon Day 2025, cosa ci sarà?

Sul fronte dell'animazione, il Pokémon Day 2025 segnerà l’arrivo della prima stagione di Orizzonti Pokémon su Netflix, disponibile dal 27 febbraio. Inoltre, fino al 9 marzo, alcuni episodi della serie in stop motion La concierge Pokémon torneranno sul canale YouTube ufficiale Pokémon, offrendo ai fan un'occasione per rivivere le avventure di Haru e dei suoi amici. In parallelo, le Leghe Pokémon organizzeranno eventi Play! Pokémon, aperti a giocatori di ogni livello, che includeranno competizioni nel GCC Pokémon, nei videogiochi Pokémon e su Pokémon GO.

Un'ulteriore sorpresa attende gli appassionati del gioco di carte collezionabili Pokémon. Durante gli eventi Play! Pokémon, i partecipanti potranno ricevere, fino a esaurimento scorte, una carta promozionale dedicata a Sylveon, oltre a mazzi dimostrativi di Pikachu-ex e Charizard-ex. Saranno inoltre distribuite carte speciali raffiguranti le opere vincitrici del concorso di illustrazione del GCC Pokémon 2024, disponibili nei negozi aderenti a partire dal 21 febbraio e ottenibili con un acquisto.

L'annuncio dell’Anno di Eevee ha avuto un impatto significativo anche sul mercato del collezionismo. eBay fa sapere che le ricerche relative ai Pokémon hanno superato le 22.000 all’ora, con un incremento del 245% per il termine "Eevee" rispetto al gennaio 2024. Tra le evoluzioni di Eevee, Umbreon ha registrato il maggiore aumento d’interesse, con una crescita del 500% grazie alla presenza di una rara carta olografica nel set Prismatic Evolutions. Continua inoltre il successo di Umbreon VMAX, la carta più ambita del set Evolving Skies, le cui ricerche sono aumentate del 280% rispetto all’anno precedente.

Infine, per celebrare il Pokémon Day, eBay ha lanciato l'Evolving Shop, una pagina temporanea dedicata a Eevee e alle sue evoluzioni. Attiva dal 25 al 27 febbraio, lo shop propone aste a partire da 9 centesimi, con nuovi articoli aggiunti ogni giorno. Dai prodotti da collezione al merchandise esclusivo, l’evento rappresenta un’occasione unica per i fan di ampliare la propria collezione con pezzi rari dedicati al Pokémon Evoluzione.

Vedi offerte su eBay