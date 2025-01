Braccio di Ferro e Tintin ora diventano di dominio pubblico

Il 1° gennaio 2024 migliaia di opere create nel 1929, tra cui le prime versioni di Braccio di Ferro e del personaggio dei fumetti belga Tintin, sono entrate nel pubblico dominio. Ciò significa che questi lavori sono ora liberi da copyright e possono essere riutilizzati e rielaborati senza restrizioni.

Il Center for the Study of Public Domain della Duke Law School ha stilato un elenco delle opere più iconiche che quest'anno sono state liberate dai vincoli del copyright. Il 1929 è stato un anno particolarmente importante per il cinema, essendo il primo con il sonoro. Tra le opere più significative - che non coinvolgono solo il cinema - entrate nel pubblico dominio figurano:

Il cortometraggio d'animazione "The Skeleton Dance" della serie Disney Silly Symphonies

Il primo film sonoro di Alfred Hitchcock, "Blackmail"

La canzone "Singin' in the Rain" di Nacio Herb Brown

"On With the Show", il primo lungometraggio interamente parlato a colori

Romanzi come "L'urlo e il furore" di William Faulkner e "Addio alle armi" di Ernest Hemingway

Diverse opere di Salvador Dalì

Particolare attenzione è stata rivolta a Braccio di Ferro, apparso per la prima volta nella striscia a fumetti "Thimble Theatre" di E.C. Segar. Jennifer Jenkins, direttrice del Center for the Study of the Public Domain della Duke University, ha precisato: "Tutto ciò che dice, tutte le sue caratteristiche, la sua personalità, il suo sarcasmo... tutto questo è di dominio pubblico".

Anche le prime avventure di Tintin e del suo cane Milou, create da Hergé, sono entrate nel pubblico dominio negli USA. Tuttavia, nell'Unione Europea, dove le protezioni si applicano per tutta la vita dell'autore più 70 anni dopo la morte, bisognerà attendere fino al 2054 per vedere Tintin libero da copyright.

L'ingresso di queste opere nel pubblico dominio apre nuove possibilità creative e commerciali. Come già accaduto con Mickey Mouse e Winnie the Pooh, è probabile che vedremo presto giochi e film con protagonisti Braccio di Ferro e Tintin. Netflix, ad esempio, sta già preparando un adattamento del romanzo di Agatha Christie "The Seven Dials Mystery" del 1929.

Questo processo continuerà nei prossimi anni: nel 2026 entreranno nel pubblico dominio altri personaggi classici come Betty Boop e Pluto. L'ampliamento del pubblico dominio rappresenta un'importante opportunità per artisti, creativi e imprese di attingere a un patrimonio culturale sempre più vasto per creare nuove opere e prodotti.