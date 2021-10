Premi in criptovaluta per l’uso di prepagate: in Usa piacerebbe

Sono passati diversi anni dall’introduzione delle prime carte di pagamento prepagate in valuta digitale che possono essere caricate con risorse crittografiche per effettuare acquisti. Ora c’è una serie di diverse carte di questo tipo, con alcune che sfruttano la rete di pagamento Mastercard e altre che utilizzano l’infrastruttura di pagamento Visa. Dopo l’introduzione di questo tipo di carte crittografiche, le aziende hanno anche iniziato ad aggiungere premi di criptovaluta agli utenti per ogni acquisto.

Un recente studio di couponfollow.com e l’autore del rapporto Marc Mezzacca indicano che una percentuale significativa di statunitensi gradirebbe ricompense crittografiche dalle proprie carte. Dei 1.011 statunitensi che utilizzano il sistema Amazon Mechanical Turk, “il 14% degli utenti di carte di credito desidera premi di criptovaluta dalla propria carta di credito”.

Mezzacca ha affermato che le carte di credito sono la scelta più popolare quando si tratta di pagare beni e servizi e le carte di credito sono seguite da carte di debito. Usare il contante per pagare le cose è ormai un “evento raro” ed il motivo per cui gli intervistati hanno sfruttato i servizi di pagamento con carta più spesso ultimamente è dovuto proprio a premi e carte senza commissioni annuali.