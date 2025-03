Primavera, sole ed energia: approfitta delle offerte AllPowers sui generatori solari

Con l'arrivo della primavera, le giornate si allungano, il sole splende più a lungo e cresce il desiderio di stare all'aria aperta, lontano dalla routine quotidiana. Questo è anche il momento ideale per ottimizzare l'uso dell'energia solare, grazie alle power station che offrono una soluzione praticissima per alimentare dispositivi elettronici ed elettrodomestici. AllPowers ha lanciato delle imperdibili offerte che consentono di risparmiare su prodotti di qualità, pensati per ogni esigenza energetica.

AllPowers Spring Sale, perché approfittarne?

Quest'anno, AllPowers offre una promozione speciale in vista della stagione primaverile: utilizzando il coupon "AFSPRING", è possibile ottenere uno sconto extra del 10% su tutto il catalogo dei generatori solari. Grazie a questa promozione, chi è alla ricerca di una soluzione pratica ed efficiente per sfruttare l'energia solare può risparmiare su una vasta gamma di power station, tra cui modelli compatti e potenti, ideali per viaggi, campeggio o anche come fonte di energia alternativa per la casa.

Un prodotto da non perdere in questa stagione è l'ALLPOWERS R600, una power station potente e versatile che è già scontata a 219,99€ (rispetto al prezzo originale di 319€). Ma con l'uso del coupon "AFSPRING", il prezzo scende sotto i 200€, rendendola un'offerta davvero vantaggiosa. Con questa power station, non solo si ottiene un inverter a onda sinusoidale pura da 600W (con picco di 1200W), ma anche una batteria al LiFePO4 da 299Wh, che assicura una lunga durata e prestazioni ottimali. Inoltre, è possibile ricaricarla rapidamente grazie alla ricarica CA da 400W, che consente di portarla dallo 0 al 100% in sole 1,5 ore.

L'ALLPOWERS R600 è pensata per soddisfare le necessità di un ampio pubblico. Grazie alla possibilità di ricaricare tramite tre modalità diverse (auto, AC e caricatore solare), può essere utilizzata in molteplici contesti, garantendo sempre la massima versatilità. Inoltre, supporta fino a 8 elettrodomestici contemporaneamente, rendendola ideale anche per situazioni in cui è richiesta una fornitura di energia continua. Non solo, ma offre anche la funzione UPS (gruppo di continuità), per essere sicuri che, in caso di interruzione dell'alimentazione, i dispositivi restino sempre protetti e funzionanti.

