3 mesi di audiolibri GRATIS con Audible per il Prime Day 2024!

Sebbene il Prime Day 2024 non sia ancora iniziato, Amazon parte già con un'offerta che sarà sicuramente gradita agli amanti dei libri e della lettura. Approfittate di questa promozione, riservata agli utenti Prime, per ottenere i primi 3 mesi di abbonamento gratuito ad Audible. Con Audible, potrete accedere illimitatamente a una straordinaria varietà di titoli, permettendovi di godervi i vostri audiolibri preferiti ovunque e in qualsiasi momento. Da narrativa moderna a classici, da saggi incisivi a biografie avvincenti, Audible vi offre una scelta ricchissima per soddisfare ogni vostra preferenza.

Audible gratis per tre mesi, perchè approfittarne?

Grazie a questa offerta potrete esplorare un catalogo sterminato di audiolibri e podcast attraverso Audible in maniera completamente gratuita. L'applicazione è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, PC e Amazon Echo, e vi consente di ascoltare online e offline, senza interruzioni pubblicitarie. Alla fine dei 3 mesi gratuiti, potrete decidere se continuare con l'abbonamento a soli 9,99€ mensili oppure disdirlo senza alcun costo.

Audible, leader indiscusso nel mercato degli audiolibri, offre una selezione di oltre 70.000 opere in vari generi e lingue. Potrete così arricchire momenti quotidiani come una passeggiata o un allenamento con un sottofondo culturale che rende ogni esperienza più piacevole.

Inoltre, avrete accesso a un'ampia gamma di podcast su temi diversificati, per rimanere informati sulle ultime notizie o arricchire le vostre conoscenze in vari campi. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica e abbonatevi gratis ad Audible oggi stesso! Ricordate che l'offerta è riservata ai membri Prime.

