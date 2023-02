Siete appassionati di fai da te e giardinaggio e state valutando l’acquisto di nuovi attrezzi da sfruttare nel tempo libero o per delle riparazioni? Le super offerte disponibili da Amazon sono proprio ciò che fa al caso vostro! Solo per poco, infatti, potrete trovare numerosi articoli Einhell in sconto fino al 45%.

Trapani, tagliarami, soffiatori, motoseghe e molto altro, sono disponibili a prezzi davvero pazzeschi, ma solo per pochissimo. Tenendo presente che Einhell è una delle più grandi aziende a livello internazionale per la produzione di utensili manuali, elettrici, a batteria e con motore a scoppio utili in ambito domestico e professionale, vi consigliamo di non farvi scappare l’occasione e portare a casa gli attrezzi che fanno al caso vostro.

Da menzionare in particolare modo, in quanto particolarmente versatile e con uno degli sconti più interessanti nella sezione, il trapano avvitatore Einhell Te-Cd 18/50 Li-I Bl disponibile ad appena 122,90€ invece di 210,00€. Il modello in questione è un tuttofare in tre discipline chiave nel settore della casa e del fai da te: avvitamento, foratura e perforazione a percussione, tutti combinati in un unico pratico dispositivo.

Come membro della serie Power X-Change, è compatibile con tutte le batterie ricaricabili agli ioni di litio ad alte prestazioni e viene fornito completo di due batterie ricaricabili da 2,0 Ah per una prontezza operativa senza precedenti. Il motore brushless è una delle migliori caratteristiche, in grado di fornire più potenza e funzionare più a lungo, senza abrasione meccanica. Per un funzionamento ottimale anche nelle zone scure, il trapano Einhell gode un’ottima illuminazione a LED, in modo ale da vedere al meglio in qualsiasi momento della giornata e anche in spazi scomodi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento degli articoli che vi interessano.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!