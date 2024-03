Pulizie di primavera? Scopri le nuove offerte iRobot!

L'arrivo imminente della primavera segna un momento cruciale per la cura degli spazi domestici. La tradizione delle "pulizie di primavera" testimonia infatti l'importanza di rinnovare e rinfrescare la casa in questo periodo, ma senza gli strumenti adeguati, questa attività può trasformarsi in un impegno troppo grande, soprattutto a causa della fastidiosa presenza di polvere tipica della stagione. Un valido alleato in questa missione di pulizia può essere un robot aspirapolvere. Ecco perché vogliamo segnalarvi l'opportunità di acquistare modelli premium di iRobot a prezzi vantaggiosi.

Vedi offerte su iRobot

Offerte iRobot, perché approfittarne?

Con sconti di diversi centinaia di euro su tutta la gamma Roomba j9, che include anche diverse combo con i vari Braava, approfittare di queste offerte significa non solo beneficiare di un notevole risparmio economico, ma anche fare un investimento nella qualità della vita domestica. I robot della gamma Roomba j9 sono infatti progettati per offrire un'esperienza di pulizia senza precedenti, grazie a tecnologie all'avanguardia che permettono di eliminare sporco, polvere e detriti con minimo sforzo da parte degli utenti.

La possibilità di abbinarli con i robot Braava, come nel caso della combo Roomba j9 & Braava jet m6, offre una soluzione completa per mantenere la casa impeccabile, automatizzando le routine di pulizia in modo intelligente e personalizzato. Con questa combo, acquistabile a 999€ invece di 1.499€, si ottiene non solo una pulizia profonda grazie al potente sistema di aspirazione del Roomba j9, ma anche una finitura perfetta con la lucidatura e la pulizia dei pavimenti effettuata dal Braava jet m6. Quest'ultimo, specializzato nella pulizia umida, è ideale per dare quel tocco finale ai pavimenti, lasciandoli non solo puliti ma anche brillanti.

Pertanto, approfittare di queste offerte poco prima del periodo delle pulizie di primavera non è solo un'occasione per prepararsi a dovere, ma anche un modo per semplificare la gestione quotidiana della pulizia, liberando tempo per godersi gli spazi domestici e la bella stagione, il tutto risparmiando sull'acquisto su alcuni dei migliori robot aspirapolvere.

Vedi offerte su iRobot