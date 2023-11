Questa edizione di UNO è la più bella mai fatta! Oggi in sconto del 43%!

Tra i best seller di questo Black Friday 2023, il gioco di carte UNO è un regalo ideale da fare, o da farsi, in vista delle prossime festività, e forse è proprio per questo che, considerando gli ottimi sconti di Amazon, molte edizioni stanno andando a ruba! Tra queste, l'edizione "minimalista", disegnata da Warleson Oliveira, è certamente una delle più ricercate, sia perché bellissima, sia perché su Amazon è in sconto in queste ore a soli 11,89€, con un risparmio del 43% rispetto agli originali 20,99€!

Uno Minimalista, chi dovrebbe acquistarlo?

Per la sua natura così particolare ed esteticamente ricercata, questa edizione di UNO rappresenta, indubbiamente, un regalo ideale. Si tratta, in fin dei conti, del classico gioco di carte, senza regole aggiuntive o altro, ma di un'edizione con una variazione puramente estetica, che abbandona ogni fronzolo per concentrarsi su di un design minimalista e dai colori piatti.

Bellissima ed elegante, questa edizione è diventata oggetto di culto, tanto da finire anche nelle mire di molti collezionisti di giochi da tavolo! Al di la di questo, si tratta comunque del classico gioco di carte che tutti abbiamo giocato almeno una volta che, tuttavia, in questa rinnovata veste potrebbe facilmente solleticare quanti in cerca di uno splendido (ed abbordabile) regalo di Natale.

In conclusione, Uno Minimalista è davvero un'edizione da non lasciarsi scappare e, giacché oggi lo sconto proposto è addirittura del 43%, vi suggeriremmo caldamente di acquistarlo subito, visto che, come detto in apertura, incredibilmente molte edizioni di questo gioco si stanno esaurendo con questo Black Friday, ed è sensato presupporre che succederà lo stesso anche con questa edizione, giacché non solo è la più pregiata, ma anche la più bella.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

