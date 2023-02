Quello delle friggitrici ad aria, non è un mistero, è un mercato in larga espansione. Complice non solo il ritorno ad una cucina più salutare, in cui fa comodo trovare nuove modalità di cucinare in modo gustoso, ma ipocalorico, ma anche e soprattutto in concomitanza dei rincari energetici degli ultimi tempi.

Se, dunque, anche voi siete alla ricerca di uno tra questi elettrodomestici, e desiderate acquistare un prodotto che sia di qualità, ma che sia anche venduto ad un prezzo scontatissimo, allora vi suggeriremmo di dare un’occhiata a questa splendida promo sulla friggitrice Moulinex Easy Fry Deluxe, giacché oggi è in sconto su Amazon addirittura del 56%, ed è pertanto acquistabile ad un prezzo davvero ottimo!

Parliamo, infatti, di appena 99,99€, e dunque con uno sconto della bellezza di 140 euro rispetto agli originali 224,99€! Un affare non da poco, specie considerando che non parliamo di un elettrodomestico prodotto da un brand emergente, ma da Moulinex, ovvero una delle più note e blasonate aziende attive nel campo degli elettrodomestici da cucina, da sempre attenta non solo alla qualità e la durevolezza dei suoi prodotti, ma anche e soprattutto ai risultati che con essi si possono ottenere tra i fornelli.

Ed in tal senso, lo diciamo, la Moulinex Easy Fry Deluxe non vi lascerà delusi! Parliamo, infatti, di una friggitrice ad aria dal design compatto e piacevole, progettata per il minimo ingombro, pur vantando un cestello di cottura dalla capienza di 4,2 litri, ed in grado di cuocere senza difficoltà fino a 6 porzioni di cibo.

Inoltre, grazie alle sue 4 diverse modalità di cottura, questa Easy Fry Deluxe vi garantirà non solo la preparazione dei classici fritti, come patatine o affini, ma anche di arrosti, grigliati e, perché no, persino di dolci, fungendo praticamente da fornetto ad aria calda, più che da classica friggitrice.

Dotata di 8 programmi pre-impostati, grazie al quale potrete preparare in velocità i classici della cucina, come patatine, carne, e persino pizza e torte, questa friggitrice ad aria Moulinex è progettata per consumare poco, pur essendo capace di raggiungere dagli 80° ai 200°, così che possiate davvero sbizzarrirvi al pari di un qualsiasi forno elettrico ad aria calda, ma con i vantaggi dell’efficienza e dei tempi di cottura ridotti ormai tipici delle friggitrici ad aria!

Ciò detto, non ci ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo splendido elettrodomestico prima che essa vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

