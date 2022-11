Il Black Friday è quasi arrivato al momento clou, infatti mancano pochissime ore al cosiddetto “Venerdì nero”, vale a dire la giornata perfetta per poter acquistare tantissimi prodotti a prezzi decisamente ridotti. In questo articolo, vogliamo proporvi un’interessante soundbar, progettata per migliorare il sound della vostra postazione da gaming. Stiamo parlando della Trust GXT 619, ora acquistabile al prezzo di 29,99€ anziché 39,99€.

La Trust GXT 619 vanta innanzitutto delle dimensioni davvero compatte, tanto da consentirle di essere alloggiata in piccolissimi spazi, allestendo così in maniera funzionale la vostra postazione. Entrando nelle sue specifiche tecniche, possiede una potenza di ben 12W, ideali per migliorare – come detto nel paragrafo precedente – il sound del vostro PC.

Essendo un prodotto perfetto per il gaming, questa soundbar è caratterizzata da una barra luminosa, formata da tantissime luci a LED RGB. Invece, per quanto concerne la connettività, questo prodotto può contare su una doppia porta, un jack audio da 3,5 millimetri e una porta USB che, grazie alla funzione plug-and-play, permette di gestire l’impianto di illuminazione.

Insomma, un prodotto di altissimo livello, venduto ora ad un prezzo vantaggioso, che consentirà di risparmiare qualcosina. Chiaramente, il nostro consiglio è proprio quello di acquistare questa soundbar, e di consultare la pagina di Amazon dedicata al Black Friday 2022, il posto ideale per guardare tutte le promozioni per questa particolare occasione. Attenzione però, per ricevere a stretto giro tutti gli articoli in offerta è indispensabile attivare l’abbonamento Amazon Prime, grazie al quale potrete sfruttare appunto i servizi di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite!

Infine, prima di lasciarvi al vostro acquisto, vi suggeriamo di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!