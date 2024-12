Questo robot aspira e si svuota da solo per 90 giorni: oggi costa POCHISSIMO!

Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere che unisca potenza e autonomia a un prezzo accessibile, questa offerta su Amazon potrebbe fare al caso vostro. Il Dreame D10 Plus Gen 2 è ora disponibile a soli 259€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo consigliato di 349€.

Robot aspirapolvere Dreame D10 Plus Gen 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo robot rappresenta la scelta ideale per chi cerca una soluzione completa per la pulizia domestica. Con una potenza di aspirazione di 6000Pa e un sistema 2-in-1 che combina aspirazione e lavaggio, il D10 Plus Gen 2 è particolarmente indicato per chi ha animali domestici o necessita di una pulizia quotidiana approfondita. Il sistema di svuotamento automatico con sacchetto da 4L permette fino a 90 giorni di autonomia senza interventi manuali.

La tecnologia di navigazione LiDAR garantisce una mappatura precisa degli ambienti, mentre i sensori intelligenti permettono di rilevare ed evitare ostacoli in tempo reale. Il serbatoio dell'acqua da 150ml con tre livelli di flusso regolabili assicura un lavaggio efficace su diverse superfici. Attraverso l'app dedicata è possibile personalizzare mappe multi-piano, definire zone vietate e programmare cicli di pulizia specifici.

Al prezzo di 259€, il Dreame D10 Plus Gen 2 rappresenta un'ottima opportunità per chi vuole automatizzare le pulizie domestiche. La combinazione di potente aspirazione, sistema di lavaggio intelligente e svuotamento automatico, unita all'eccellente autonomia di 285 minuti, lo rende un investimento valido per mantenere la casa sempre pulita con il minimo sforzo.

