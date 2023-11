Questo robot lavapavimenti è un AFFARE con questo sconto! (-51%)

Dopo una settimana di Black Friday, il periodo di sconti pre-natalizi termina oggi con il Cyber Monday, una giornata interamente dedicata ai prodotti tecnologici. In prima linea, ovviamente, c'è Amazon, che tra le offerte propone l'ottimo robot aspirapolvere BISSELL SpinWave R5 a soli 199,99€ invece di 499,99€, per un ribasso del 51%!

BISSELL SpinWave R5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il BISSELL SpinWave R5 rappresenta l'acquisto ideale per chi desidera un dispositivo in grado di soddisfare al meglio le esigenze di pulizia domestica. La sua versatilità si manifesta attraverso la possibilità di utilizzarlo in modalità secca o bagnata, garantendo la pulizia e l'igienizzazione quotidiana di tappeti, moquette e pavimenti duri. Questo prodotto è particolarmente indicato anche per chi ha animali domestici, grazie ai pad speciali e alla soluzione detergente mirata a rimuovere lo sporco ostinato e le tracce di fango da zampe e peli.

A livello tecnico, parliamo di un aspirapolvere robot 2-in-1 avanzato con un sistema di navigazione LIDAR a 360 gradi. La sua potenza di aspirazione raggiunge fino a 2000 PA, mentre i pad per il lavaggio ruotano attivamente a 135 giri al minuto. Con una batteria al litio che garantisce fino a 110 minuti di autonomia, è possibile gestire le operazioni di pulizia in modo remoto e facile tramite l'App Bissell Connect, rendendolo ideale per coloro che hanno poco tempo a disposizione.

Insomma, acquistando il BISSELL SpinWave R5 non solo risparmierete significativamente rispetto al prezzo originale, ma avrete accesso a un dispositivo innovativo e versatile. Con facilità d'uso, elevata potenza di aspirazione e funzioni specifiche per la pulizia legata alla presenza di animali domestici, si presenta come la scelta perfetta per le vostre esigenze di pulizia domestica.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

