Lo Sharp Aquos 55FN2EA è un televisore entry level con una discreta dotazione di connettività, e una qualità dell’immagine tutto sommato accettabile. Il prezzo lo rende interessante per chi cerca prima di tutto un prodotto economico, ma ci sono molti compromessi da mettere in conto: come prestazioni cromatiche e contrasto discutibili, una qualità costruttiva non eccellente, o un software poco performante.

PRO

Connettori: lo Sharp Aquos 55FN2EA offre una discreta dotazione di connettori, tra cui quattro porte HDMI 2.1. Una dotazione minima ma dignitosa in questa fascia di prezzo.

Gestione del movimento: mi sarei aspettato più artefatti e altri problemi rispetto a ciò che ho visto.

Android TV offre molte app e versatilità

CONTRO

Qualità dell’immagine: discreta ma con carenze nell’intensità dei colori e nel contrasto.

Design: plastiche di basse qualità e fragilità percepita

Velocità del software: la navigazione tra app e contenuti è abbastanza lenta.

Design

Sharp Aquos 55FN2EA

Il design dello Sharp Aquos 55FN2EA non è il suo punto di forza. Le plastiche usate sono di bassa qualità e danno un’aria molto economica al prodotto. Il televisore è fin troppo leggero e flessibile, al punto che durante l’installazione sembra di spostare una scatola vuota. Dovrebbe avere la solidità che serve, ma comunque sembra che possa rompersi da un momento all’altro.

Anche il telecomando è fatto di plastica scadente, ma almeno è comodo da usare. L’unico neo è il LED verde in alto, che sembra uscito da un kit di elettronica per amatori.

Diciamo che, dal punto di vista del design, lo Sharp Aquos 55FN2EA fa il minimo indispensabile. Ha la struttura che serve per stare in piedi, niente di più.

Connettività

Sharp Aquos 55FN2EA

Lo Sharp Aquos 55FN2EA offre una discreta dotazione di connettori, ma non tutti sono facilmente accessibili. Infatti, si trovano in posizione centrale sul retro del pannello, il che rende difficile usarli se si monta il televisore a parete.

Quelli orientati verso sinistra dovrebbero servire per le connessioni “veloci”, come quando per esempio volete collegare il laptop per qualche decina di minuti. Solo che questi connettori rientrano parecchio dal bordo, e potrebbero risultare difficili da raggiungere, in certe situazioni.

Il televisore dispone di quattro porte HDMI 2.1, di cui una eARC. Ci sono anche due porte USB-A e una porta per schede TF (TransFlash), che sono delle schede di memoria simili alle microSD. La dotazione è minima ma dignitosa, considerando il prezzo del prodotto.

Software

Il televisore Sharp Aquos 55FN2EA è dotato di sistema operativo Android TV, che permette di accedere a una vasta gamma di applicazioni e servizi di streaming. Tuttavia, non si tratta della versione più recente di Google TV, che offre un’interfaccia più moderna e personalizzata. Non si capisce bene il motivo di questa scelta da parte del produttore, anche se probabilmente Sharp ha semplicemente preferito una versione meno costosa (e/o più testata) del sistema operativo. D’altra parte, ci sono cose che su Android TV funzionano meglio su Google TV, quindi non è necessariamente un problema.

La prima configurazione del televisore è abbastanza rapida e semplice, ma presenta un inconveniente: la configurazione automatica tramite l’app Google Home non funziona: questo significa che bisogna inserire manualmente le password delle reti Wi-Fi e degli account Google, il che è piuttosto fastidioso – soprattutto sapendo che sarebbe possibile usare la comoda tastiera a schermo del proprio smartphone.

In generale la navigazione tra app e contenuti è abbastanza lenta, segno di un hardware non particolarmente prestante all’interno. L’esperienza d’uso sicuramente ne risente, almeno per quanto riguarda la parte “smart” del software. Occasionalmente, si rischia di perdere la pazienza ad aspettare che si aprano i menu o che si avvii un video.

Per chi ama giocare (su console o PC), sono presenti all’appello le funzioni ALLM e VRR.

Qualità dell’immagine

Il televisore Sharp Aquos 55FN2EA offre una qualità dell’immagine discreta per un prodotto entry level, ma non eccelle in nessun aspetto. Il pannello è un LCD 4K con retroilluminazione LED, che supporta il formato Dolby Vision. Tuttavia, i colori sono troppo tenui e poco convincenti, i neri sono poco profondi e tendenti al grigio, e il contrasto è debole. Non ci aspettavamo ovviamente le prestazioni di un TV OLED o anche solo di un buon LCD, ma sicuramente si poteva fare qualcosa di meglio.

Sharp Aquos 55FN2EA

Ho provato a guardare alcuni film in 4K per testare le prestazioni del televisore. Il primo è stato Avengers: Infinity War, che in certi passaggi ha una fotografia molto scura e ricca di dettagli poco illuminati. Il televisore non ha reso bene le scene più buie, facendo perdere molti particolari e sfumature. Le particelle, il fumo e gli effetti speciali erano meno evidenti e definiti rispetto ad altri schermi. Se non si è abituati a una qualità superiore, il film può anche piacere, ma anche gli spettatori meno esperti e meno esigenti noteranno che l’immagine “non è proprio a posto”.

L’aspetto migliore del televisore è la gestione del movimento. Ho notato poche scie e confusione nelle scene più veloci e dinamiche. Non ho visto (molti) artefatti o aberrazioni evidenti. Il televisore offre diverse modalità di visione, tra cui Film e Standard. La modalità Film tende a esagerare i verdi e a rendere alcuni colori troppo saturi e altri troppo poco, ma è tutto sommato la migliore tra le opzioni disponibili. La modalità Standard spinge la retroilluminazione al massimo, con effetti pessimi sui colori e sul contrasto.

In entrambe le modalità ho notato un po’ troppo rumore. Se si attivano gli algoritmi di correzione e si aumenta la nitidezza, l’immagine migliora un po’, ma si perdono dei dettagli. Quindi si tratta di fare una scelta, sempre rinunciano a qualcosa.

In conclusione, il televisore Sharp Aquos 55FN2EA offre una qualità dell’immagine accettabile per un prodotto economico, ma non soddisferà gli appassionati di cinema e di alta definizione.

Quanto alle opzioni per la regolazione dell’immagine, fortunatamente è possibile arrivarci premendo il tasto menu. E potrete fare le modifiche in tempo reale, vedendo subito gli effetti sul contenuto in riproduzione. Non è un dettaglio da poco, perché molti marchi (anche famosi) ti obbligano a fare avanti e indietro tra menù e riproduzione.

Con Dolby Vision, è meglio lasciare tutto com’è. Il Bifrost (sempre dal film Marvel citato) non è un arcobaleno molto colorato, ma l’incarnato mostra sempre tonalità corrette, il che è un’ottima cosa. Con i contenuti senza Dolby Vision, invece, forse varrà la pena di spendere un po’ di tempo a regolare la modalità Standard (o un’altra a vostra scelta) per ottenere una migliore resa cromatica.

Sharp Aquos 55FN2EA

Ci sono alcune impostazioni avanzate che si possono regolare singolarmente: DNR, riduzione del rumore, local dimming (nessun effetto evidente), colore, bilanciamento del bianco… Come opzioni avanzate andiamo questo Sharp Aquos 55FN2EA offre davvero molto, sicuramente più di quello che ti aspetteresti in questa fascia di prezzo.

Il suono, prevedibilmente non è niente di che. Il volume è abbastanza alto e non ci sono distorsioni nemmeno alzando, ma i bassi sono quasi completamtente assenti e gli alti sono deboli., Ne risulta un suono piatto, che permette di capire cosa dicono i personaggi, e che forse è ideale per guardare le notizie. Ma per “sentire bene” ci vorrà come minimo una soundbar economica.

Conclusioni

Se state cercando un televisore “basta che costi poco”, questo Sharp Aquos 55FN2EA può essere sicuramente un buon candidato, soprattutto perché lo troverete a prezzi più bassi rispetto ai 499 EURO di listino.

Bene o male è un televisore qualsiasi, che andrà bene per guardarsi il telegiornale ogni tanto o la partita, senza pretese di qualità dell’immagine.

Al prezzo indicato tuttavia non lo possiamo consigliare, perché ci sono prodotti in commercio che costano cifre simili e che riescono a offrire qualcosa di più, o se non altro un marchio con un po’ di storia in più.

Conclusioni (secondo ChatGPT)

Dato che questo televisore ha buone caratteristiche per il prezzo a cui viene venduto, lo consiglierei a chiunque cerchi un televisore di fascia media senza spendere troppo. Tuttavia, se sei un appassionato di sport e giochi, potresti voler considerare un modello con un tempo di risposta più veloce per evitare il motion blur. In generale, dipende dalle tue esigenze e dal budget a disposizione, ma questo televisore potrebbe essere una buona scelta per molte persone.